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EĞİTİM İSTANBUL

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Yüz yüze eğitimde kararlıyız

15 günlük yarıyıl tatili sona erdi. 18 milyon öğrenci okula döndü. Tuzla’da yaptırılan GİSBİR Ortaokulu açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitimde kararlılık mesajı verdi. Özer, “Okulları kapatmak çözüm değil. Okullarda hızlı antijen kitini de devreye sokmak istiyoruz” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Yüz yüze eğitimde kararlıyız ​
18 milyon öğrenci okula döndü.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitimde kararlılık mesajı verdi. Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) tarafından Tuzla’da yaptırılan GİSBİR Ortaokulu’nun açılış töreninde konuşan Mahmut Özer, “İlk açılması gereken ve son kapatılacak yerler okullar diyerek ve eğitim öğretimin yüz yüze açık kalmasının bir eğitim meselesi olmaktan çıkıp artık bir milli güvenlik meselesine dönüştüğü vurgusuyla yola çıktığımız ve 5 ay kesintisiz, başarılı bir şekilde uyguladığımız süreci bugün itibarıyla aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz” dedi.

GİSBİR Ortaokulu Bakan Mahmut Özer ile AK Parti Genel Başkanvekili BinalinYıldırım’ın katıldığı törenle hizmete açıldı.
GİSBİR Ortaokulu Bakan Mahmut Özer ile AK Parti Genel Başkanvekili BinalinYıldırım’ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

Özer, ayrıca “Mesleki eğitim merkezlerinde kayıtlı öğrenci sayısı bugün itibarıyla 320 bine ulaştı” diye konuştu.

Yarıyıl tatili sona erdi.
Yarıyıl tatili sona erdi.

İkinci dönem zili çaldı

  • 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılının ikinci yarıyılı dün başladı. 24 Ocak’ta başlayan yarıyıl tatili sonrası yaklaşık 18 milyon öğrenci ders ziliyle yeniden ders başı yaptı. İki haftanın ardından okula kavuşan miniklerin heyecanı kameralara yansıdı. Ankara’daki Yücetepe İlkokulu öğrencisi Zeynep Hüma Aslan, “Okulumu, arkadaşlarımı çok özledim” derken başka bir öğrenci ise okula büyük bir heyecanla geldiğini söyledi.
Bakan Özer
OYNAT 01:09
Bakan Özer "Okullar kapanacak mı?" sorusunu yanıtladı: Kapatmak çözüm değil
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayında koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Okulları kapatmanın çözüm olmadığını vurgulayan Özer, 'Tüm dünya okulları açık tutmak için çok ciddi çaba sarf ediyor. Türkiye olarak biz de bunu başardık. İki haftalık yarı yıl tatili vardı. İki haftada vakalar azalmadı tam tersine yükseldi. Okullar kapalıydı ama vakalar artmaya devam etti. Neden kapanma denince ilk akla okullar geliyor. Okullar ilk açılması ve en son kapanması gereken yerler.' dedi.

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