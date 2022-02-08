​Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Yüz yüze eğitimde kararlıyız ​

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitimde kararlılık mesajı verdi. Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) tarafından Tuzla’da yaptırılan GİSBİR Ortaokulu’nun açılış töreninde konuşan Mahmut Özer, “İlk açılması gereken ve son kapatılacak yerler okullar diyerek ve eğitim öğretimin yüz yüze açık kalmasının bir eğitim meselesi olmaktan çıkıp artık bir milli güvenlik meselesine dönüştüğü vurgusuyla yola çıktığımız ve 5 ay kesintisiz, başarılı bir şekilde uyguladığımız süreci bugün itibarıyla aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz” dedi.
Özer, ayrıca “Mesleki eğitim merkezlerinde kayıtlı öğrenci sayısı bugün itibarıyla 320 bine ulaştı” diye konuştu.
İkinci dönem zili çaldı
- 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılının ikinci yarıyılı dün başladı. 24 Ocak’ta başlayan yarıyıl tatili sonrası yaklaşık 18 milyon öğrenci ders ziliyle yeniden ders başı yaptı. İki haftanın ardından okula kavuşan miniklerin heyecanı kameralara yansıdı. Ankara’daki Yücetepe İlkokulu öğrencisi Zeynep Hüma Aslan, “Okulumu, arkadaşlarımı çok özledim” derken başka bir öğrenci ise okula büyük bir heyecanla geldiğini söyledi.