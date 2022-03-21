Milli Eğitim Bakanı Özer: 855 bin derslikte yüz yüze eğitime ara vermeden devam ediyoruz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çeşitli programları kapsamında Elazığ’a geldi. Havaalanında il protokolü tarafından karşılanan Bakan Özer, ilk olarak Bahçekapı İlkokuluna geçti. Burada okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılanan Bakan Özer, yapımı tamamlanan okul kütüphanesinin resmi açılışını yaptı. Bakan Özer daha Elazığ Valiliğine geçti. Burada şeref defterini imzalayan Özer, açıklamalarda bulundu.

Kararlı bir şekilde yüz yüze eğitime devam edildiğini aktaran Bakan Özer, şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığı Mart ayı itibariyle kurallarda değişiklik yaptı. Artık okulların bahçesinde maske kullanılmıyor. Sadece okul ortamında maske kullanılıyor. Aynı zamanda herhangi bir 2 vaka olduğu zaman yüz yüze eğitim ara vermiyoruz. Eğitim sistemimizde bulunan 855 bin derslikte yüz yüze eğitime ara vermeden eğitim öğretime devam ediyoruz. Bu 1,5 yıl aradan sonra tüm öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte başardığımız çok büyük bir başarı hikayesi. Allah’a şükür 1,5 yıl aradan sonra hiçbir eğitime ara vermeden yüz yüze eğitime devam ettik. Elazığ’ımızdaki tüm öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyorum. Maskeyle ders anlattılar. Aşılanma oranı ülke ortalamasının çok üzerinde seyretti. Öğrencilerimize çok teşekkür ederim. Maske ile ders dinlediler. Velilerimize çok teşekkür ederim. Okullarda çocuklara kurallara uyması noktasında sürekli destek verdiler. Başarılı bir şekilde bu süreci bu noktaya getirdik. Bundan sonrada hiçbir sıkıntı olmadan bu dönemi bitireceğiz. Uzun aradan sonra Elazığ’dayız. Bugün valimiz, vekillerimiz, başkanlarımız ile birlikte Elazığ’da eğitimin genel resmine bakacağız. Kalitesi nasıl, nasıl iyileştirebiliriz. İhtiyaç noktasında yeni eğitim birimlerinin kurulması, alt yapı ihtiyaçlarını güçlendirme, hangi okullara ihtiyacımız var kapsamında değerlendireceğiz."



Bakan Mahmut Özer’e Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut ve Sermin Balık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Elazığ Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit eşlik etti.