Milli Eğitim Bakanı Özer: Ahmet Eren’in umudu hepimizin umudu
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 71’inci saatte enkaz altından çıkarılan Ahmet Eren’in "Benim yarın okulum var" sözlerine karşılık twitter hesabından, "Nice evladımızla okullarımızda en yakın zamanda yeniden buluşacağız" dedi.
15:52 . 9/02/2023 Perşembe
Diğer
Minik Ahmet Eren kendisini kurtaran ekipteki personele "Yarın okulum var" dedi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 71’inci saatte enkaz altından çıkarılan Ahmet Eren’in "Benim yarın okulum var" sözlerine karşılık,
"Nice evladımızla okullarımızda en yakın zamanda yeniden buluşacağız"
dedi.
"Ahmet Eren’in umudu hepimizin umudu"
Bakan Özer, twitter hesabından depremin 71’inci saatinde enkaz altından çıkarılan Ahmet Eren’in,
"Benim yarın okulum var"
sözlerinin yer aldığı görüntüyü paylaşarak,
"Felaketin 71. saatindeki mucizelerimizden biri olan ve ’Benim yarın okulum var’ diyen yavrumuz Ahmet Eren ve daha nice evladımızla okullarımızda en yakın zamanda yeniden buluşacağız. Ahmet Eren’in umudu, hepimizin umudu"
YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.