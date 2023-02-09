|
Gündem

Milli Eğitim Bakanı Özer: Ahmet Eren’in umudu hepimizin umudu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 71’inci saatte enkaz altından çıkarılan Ahmet Eren’in "Benim yarın okulum var" sözlerine karşılık twitter hesabından, "Nice evladımızla okullarımızda en yakın zamanda yeniden buluşacağız" dedi.

15:52 . 9/02/2023 Perşembe
Diğer
Minik Ahmet Eren kendisini kurtaran ekipteki personele "Yarın okulum var" dedi

Minik Ahmet Eren kendisini kurtaran ekipteki personele "Yarın okulum var" dedi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 71’inci saatte enkaz altından çıkarılan Ahmet Eren’in "Benim yarın okulum var" sözlerine karşılık,
"Nice evladımızla okullarımızda en yakın zamanda yeniden buluşacağız"
dedi.



"Ahmet Eren’in umudu hepimizin umudu"

Bakan Özer, twitter hesabından depremin 71’inci saatinde enkaz altından çıkarılan Ahmet Eren’in,
"Benim yarın okulum var"
sözlerinin yer aldığı görüntüyü paylaşarak,
"Felaketin 71. saatindeki mucizelerimizden biri olan ve ’Benim yarın okulum var’ diyen yavrumuz Ahmet Eren ve daha nice evladımızla okullarımızda en yakın zamanda yeniden buluşacağız. Ahmet Eren’in umudu, hepimizin umudu"
ifadelerine yer verdi.




#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
#Kahramanmaraş
#Deprem
40 dakika önce
default-profile-img
Milli Eğitim Bakanı Özer: Ahmet Eren’in umudu hepimizin umudu
Bakan Koca: 5 yaşındaki Hazal ile annesi 72 saat sonra kurtarıldı
İstanbul depremi ne zaman olacak? Prof. Naci Görür'den önemli açıklama
Asrın felaketinde dördüncü gün: 10 ilde 14 bin 351 kişi hayatını kaybetti
5 kişilik aile depremden gardırop askılığıyla sağ kurtuldu
Bakan Bozdağ: Yıkılan binalarla ilgili adli soruşturma başlatıldı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.