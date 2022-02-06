Milli Eğitim Bakanı Özer: Aynı kararlılıkla yüz yüze eğitim devam edecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Özer'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Okulları kapatmak çözüm değil. Aynı kararlılıkla yüz yüze eğitim devam edecek.

Önlemleri üst düzeyde uygulayarak süreci yürüteceğiz. En az iki doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 90.

Bursa'da iki tane anadolu meskel lisesinde hızlı antijen kiti testleri yapılıyor. Onaylanınca okullarda dağıtacağız. Umuyorum Sağlık Bakanlığı'nın ilgili destekleriyle okullarımızda hızlı antijen testleri kitleri kulanmaya başlayacağız.

Ümit ediyoruz ki hızlı antijen kitinin ihracat kapasitesi de olacak. Yeni gelişmeleri müthiş bir birikimle yönetmeye pozitif katkısı olacak.

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Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgli üreçleri yönetirken, 60 yıllık bir deneyimden yaralandık. Eleştirileri haksız buluyorum. Milli Eğitim Şuraları, ülkedeki tüm STK'ların, öğretmenlerin ve eğitimle ilgili herkesin katılımına açık şeffa bir süreçte ilerledi. 3 Şubat'ta yasalaştı. Tüm paydaşların fikirleri alınarak hazırlandı.

Sözleşmeli öğretmen ve kadrolu öğretmen arasında bir ayrım yok. 3+1 kalmak suretiyle sözleşmeli öğretmenlerimize bazı haklar getirdik.

İyileştirme olabilmesi için yapıcı eleştirilerin olması gerekiyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda mevcut öğretmenlerin hiçbir hak kaybı olmadı. Hatta, yeni öğretmenler için bir iyileştirme söz konusudur."