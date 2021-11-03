Milli Eğitim Bakanı Özer: Okulları kapalı tutma lüksümüz yok

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN TÜRK'te açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs vakalarının artması durumunda önceki yıl olduğu gibi uzaktan eğitime geçilip geçilmeyeceği sorulan Bakan Özer, "Tüm dünyadaki gelişmelere bakınca, okulların açık tutulmasını ana hedef koyuyorlar. Okullar sadece öğrenme ortamları değil. Öğrencilerin akran eğitimi, spor etkinlikleri gibi bir sürü becerenin geliştiği yerler. Okulların kapalı kalması eğitimde fırsat eşitliğinin karşısında bir şey. Mevcut kuralları uygulayarak okulları açık tutabiliriz. Okulları kapalı tutma lüksümüz yok. Çünkü salgında eğitim telafi edilemez bir noktaya gidiyordu." dedi.

"OKULLAR EN GÜVENLİ YERLER"

50 bin civarında rehber öğretmenin okullardaki her şeyi kontrol ettiğini belirten Bakan Özer, "Tüm kamuoyunun gözü başka hiçbir kurumda olmadığı kadar okullarda. Kovid salgınındaki önlemlerin en yaygın uygulandığı yerler okullar. O yüzden okullar en güvenli yerler." diye konuştu.

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"KAPALI OLAN SINIF SAYISI 1721"

Bakan Özer, açıklamasının devamında "14 günlük karantinaya aldığımız sınıflar oldu koronavirüs çıkması durumunda. Sağlık Bakanlığımız bu süreyi 10 güne düşürdü. Bizim 71 bini aşkın okulumuz var. 850 bin tane sınıf var. Şu an için kapalı olan sınıf sayısı 1721. Eğer 850 bin sınıfın tamamı 2 vaka ile kapanıyorsa, işte o zaman okullar kapanmıştır. Sistem kendi kendini kapatana kadar okullar açık olacak. Şu an tüm sınıfları kapalı olan bir okulumuz yok. Verileri hep şeffaf paylaştık. Velilerden hiçbir şikayet almıyoruz. 15 ili ziyaret ettim. Orada şunu gördüm; öğrenciler çok mutlular. Velilerimiz de çok mutlu. Çünkü bu süreçte en çok yıpranan ve emek harcayan kesim oldular. Fedakarlıklarından dolayı tüm ailelerimize ve annelerimize şükranlarımı sunarım. Okula devamlılık, salgından önceki dönemin üzerinde." ifadelerini kullandı.

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"ÖĞRETMENLERİMİZİN AŞI ORANLARI YÜKSEK"

Bakan Özer sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğretmenlerimizden birinci doz aşısı olanlar yüzde 93, iki doz ise yüzde 87 oranına ulaştı. Aşı olmamış ama antikor oluşturmuş öğretmenlerimiz de var. Öğretmenlerimizde vaka oranları çok düşük.

Önceliğimiz yüz yüze eğitimde kararlı bir şekilde durmaktı. Güvenli bir şekilde okulların açık kaldığını göstermemiz gerekiyordu, kesinlikle gösterdi. Devam oranları eskiye oranla yükseldi. Velilerin bu sisteme güvendiğinin kanıtı budur. Okulların kapanması ile ilgili artık bir tartışma yok.

BAKAN ÖZER MÜJDEYİ DUYURDU

Buradan bir müjde daha vereyim, önümüzdeki hafta 1 haftalık tatil vereceğiz. Bu tatilden sonra 6 ve 10. sınıflar için de Destekleme Kursları açacağız. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında koronavirüs sürecindeki kayıpları telafi etmeyi amaçlıyoruz.

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"VALİLİKLER DERS SÜRESİNİ DÜŞÜREBİLİR"

Biz illere de inisiyatif bıraktık, bazen öğrenci sayısı fazla olan okullar olabiliyor. Burada valilikler kendilerini o okula özgü şekilde öğretim süresini, geçici durum ortadan kalkana kadar haftalık ders vaktini değiştirebilirler. Makro kurala bağlı kalarak, yerelde kararlar alınabilir.

Şu an hiçbir okulumuzda, hiçbir sınıfımızda öğretmen eksikliğinden boş geçen tek bir ders yok. 850 bin sınıfta öğretmen eksiği yok diyebiliriz."

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