Gündem Milli Eğitim Bakanı Özer Yüz yüze eğitim ikinci dönemde aynı kararlılıkla devam edecek
KONYA

Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitim ikinci dönemde aynı kararlılıkla devam edecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açılış ve çeşitli programları için geldiği Konya'da, Valilik ziyaretinde, yüz yüze kesintisiz eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu. Özer, okullarda kesintisiz yüz yüze eğitimin ikinci dönemde aynı kararlılıkla süreceğini bildirdi. Bakan Özer'e, Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkez ilçe belediye başkanları ile İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük eşlik etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitim ikinci dönemde aynı kararlılıkla sürecek
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer.

Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda gerekli önlemleri toplam 71 bin 320 okulda aldıklarını aktaran Özer, "Nasıl 1. dönemde yüz yüze kesintisiz şekilde eğitime devam ettiysek aynı kararlılıkla inşallah bu dönemde yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Omicron varyantının okullara yansıması çok düşük

Ülkenin devasa bir eğitim sistemine sahip olduğunu vurgulayan Özer, şöyle konuştu:

  • "Yaklaşık 850 bin dersliğin olduğu eğitim sistemi. Bugün itibarıyla 850 bin derslikten sadece 50'sinde vaka nedeniyle veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi. Şu an itibarıyla Omicron varyantının yaygınlığı çok yüksek olmasına rağmen okullarımıza yansıması son derece düşük.
  • Kapalı olan sınıfların oranı yüzde 1'in çok çok altında. İnşallah maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ederek okullarımızı yüz yüze eğitime devam ettireceğiz. Bizim için çocuklarımızın sağlığı çok önemli. Bu önlemler, çok önemli.

Bu önlemlere okul dışı ortamlarda da riayet etmek çok önemli. Çünkü toplumda tüm sosyalleşme mekanları birbirini etkiliyor. Doğal olarak okulları da etkiliyor. Onun için velilerimizden ve toplumumuzdan istirhamımız, okulların yüz yüze eğitime açık kalması için sağlık kurallarına uymaları. İnşallah bu süreç birinci dönemde olduğu gibi devam edecek."

Özer, Konya'da eğitimin kalitesini ve durumunu değerlendireceklerini, açılışlar yapacaklarını kaydetti.

Millî Eğitim Bakanlığı'ndan yarıyıl tatili açıklaması: Kullanıma hazır
GÜNDEM
Millî Eğitim Bakanlığı'ndan yarıyıl tatili açıklaması: Kullanıma hazır

Mesleki eğitim merkezlerine büyük ilgi: Hedef 1 milyon
GÜNDEM
Mesleki eğitim merkezlerine büyük ilgi: Hedef 1 milyon

İndirim geliyor

'İndirim geliyor'

​Kredi ve faiz açıklaması otomobil piyasasını hareketlendirdi.
Kazdıkça altın fışkırdı

Kazdıkça altın fışkırdı

​Hepsi aynı yerde bulundu: Bin 200 sikke, broş ve iğne.
Faciadan dönüldü

​Ordu'da hafriyat kamyonu okulun arka bahçesine uçtu.

​Sadakatsiz eş mi yoksa alkolik eş mi daha kusurlu?

​Tokat'taki esrarengiz görüntü tesadüfen fark edildi.

Saati 3 lira ile 15 lira arasında değişiyor.

Bin 184 kişi yakalandı: 446 okul servis aracı trafikten men edildi.

​Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

Putin'den Ukrayna'ya kritik Kırım uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.