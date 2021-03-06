Gündem Milli Eğitim Bakanı Selçuk Çok bunaldığınızı tahmin ediyorum ama hala yüksek desteğe ihtiyacımız var
EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Çok bunaldığınızı tahmin ediyorum ama hala yüksek desteğe ihtiyacımız var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından kontrollü normalleşme tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Bunaldığınızı tahmin ediyorum" diyerek vatandaşlardan çocuklarını düşünerek kontrollü davranmalarını istedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bazı illerimizde uzun zamandır ilk kez hafta sonu serbestliği var. Vatandaşlarımızdan ricam okullarımızı ve çocuklarımızı düşünerek kontrollü davranmaları. Çok bunaldığınızı tahmin ediyorum ancak sağlıklı normalleşebilmek için hala yüksek desteğinize ihtiyacımız var."

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