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EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Müfettişlik içimde kalmış

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bir sınıfa girerken çekilen fotoğrafını, "Öğrenci oldum, öğretmen oldum, akademisyenlik yaptım, Bakan oldum; müfettişlik içimde kalmış" mesajı ile paylaştı.

Haber Merkezi DHA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bir okulda sınıfın kapısını aralayıp, içeri girerken, arkasından çekilen fotoğrafını Twitter'daki hesabından paylaştı.

  • Bakan Selçuk, mesajında, "Eğitim alanında öğrenci oldum, öğretmen oldum, akademisyenlik yaptım, Bakan oldum. Müfettişlik içimde kalmış. :) Bir sınıfın kapısını bir sürprizle tıklatıp 'girebilir miyim?' dediğimde öğrencilerin ve öğretmenin 'aaa' deyişlerindeki samimiyeti hissetmeyi çok seviyorum" dedi.


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