Gündem Milli Eğitim Bakanı Selçuk Yaz tatilinin iptali söz konusu değil, çocuklar yaz tatili yapacak
EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yaz tatilinin iptali söz konusu değil, çocuklar yaz tatili yapacak

Son günlerde yaygın bir şekilde dile getirilen öğrencilerin yaz tatilinin iptal edilip edilmeme konusuna, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklık getirdi. Bakan Selçuk, "Yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ziya Selçuk
Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin "'Telafi eğitimi düzenlemesi' kısmi ve hızlandırılmış bir 'telafi' sürecini tanımlamaktadır." ifadesini kullandı.

Selçuk, Twitter hesabından, TBMM'de kabul edilerek yasalaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisine ilişkin düzenlemeyi de içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin paylaşımda bulundu.

  • Bakan Selçuk, "TBMM'de kabul edilen 'Telafi eğitimi düzenlemesi' kısmi ve hızlandırılmış bir 'telafi' sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, öğrencilerin okuldan ve eğitimden soğumaması için önemli olan uzaktan eğitimi, tüm ülkeler, olanakları ölçüsünde yapıyor.

Uzaktan eğitime en erken başlayan iki ülkeden biri olan Türkiye, televizyonun yanı sıra Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile de eğitime destek veriyor.

Bu eğitimlerin verilmemesi durumunda, öğrenmede unutmanın katlanarak artacağını ifade eden yetkililer, öğrencilerin telafi edilemez bilişsel, duygusal kayıplar yaşayacağını, bu nedenle uzaktan eğitimin şart olduğunu belirtiyor.

Yetkililer, telafi eğitiminin kaybedilen okul zamanının hızlandırılmış ve kısmı bir tamamlayıcısı olduğunun altını çizerek, telafi eğitiminin okulların kapalı kaldığı iş günü kadar yapılamayacağına işaret ediyor.

Yetkililer, TV ile EBA ve telafi eğitiminin birbirinin tamamlayıcısı olduğunu vurgulayarak, düzenlemenin olağanüstü haller ve mücbir sebepler için mevzuat uyumlulaştırma çalışması olduğunun altını çizdi.

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