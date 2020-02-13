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POLİTİKA

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan İdlib'de şehidinin ailesine taziye ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan İdlib şehidinin ailesine taziye ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın Kayseri'deki ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi. Selçuk, aileye Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Haber Merkezi AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın Kayseri'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

  • Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde bulunan şehit Albayrak'ın baba evini ziyaret eden Selçuk, aileye taziyelerini iletti, Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Buradan Kadir Has Kongre Merkezi'ne geçen Bakan Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programında eğitimcilerle bir araya geldi. Selçuk, merkezdeki el sanatları sergisini de gezerek öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Daha sonra AK Parti İl Başkanılığına geçen Bakan Selçuk, Kocasinan ve Melikgazi ilçe başkanlıkları ile il kadın ve gençlik kolları teşkilatlarını da ziyaret etti. Selçuk'un programları basına kapalı gerçekleşti.

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