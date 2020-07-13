Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğrencilere 'yaz unutması' uyarısı: Lütfen biraz çaba gösterelim Milli Eğitim Bakanı Selçuk, talep eden her veli ve öğrenci için yeterli içerik ve hazırlığın bulunduğuna işaret ederek, "Tatillerde dinlenmek çok önemli ama derslerden kopmamak ve yaz unutmasının önüne geçebilmek için lütfen biraz çaba gösterelim" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 13 Temmuz 2020, 16:20 Son Güncelleme: 13 Temmuz 2020, 16:46 AA