Gündem Milli Eğitim Bakanı Selçuktan okullara çelme takma uyarısı
EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okullara 'çelme takma' uyarısı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okullara 'çelme takma' uyarısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin birbirlerine "çelme takma" gibi tehlikeli hareketlerde bulunmamasına ilişkin okulların uyarıldığını belirtti.

Haber Merkezi AA
Ziya Selçuk
Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, gençler arasında yayılan ve ciddi tehlikeler doğurabilecek harekete karşı uyardı.

Selçuk, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

  • "Üç gencin yan yana zıpladığı ve yandakilerin ortadaki arkadaşlarına çelme takıp yere düşürdüğü bir oyun yayılıyor gençler arasında. Okullarımıza duyuru yaptık, ancak bunun bir oyun ve şaka olamayacağını, beyin kanamasına yol açabileceğini gençlere anlatalım lütfen."

Bakan Selçuk ile 93 yaşındaki hayırsever arasında gülümseten diyalog
OYNAT 00:42
Bakan Selçuk ile 93 yaşındaki hayırsever arasında gülümseten diyalog
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlenen 'Antalya Hayırseverler Buluşması' programına katıldı. Selçuk, kendisini tanımayan ve görevini soran 93 yaşındaki Ayşe Boztepe'ye, 'Bana 'Milli Eğitim Bakanı' diyorlar' karşılığını verdi. Selçuk ile Boztepe arasındaki diyalog, katılımcıları gülümsetti.


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