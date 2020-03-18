Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un 'ilk teneffüs' paylaşımına birçok belediyeden destek

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Twitter'da, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." açıklamasına yanıt verdi.

Mehmet Hilmi Güler, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"40 dakika teneffüs demek, bolca enerji ihtiyacı demek. Sayın Bakanım, çocuklarımızın enerjiye ihtiyaç duyacağı bu uzun teneffüste onların mutluluklarına Ordu fındığıyla ortak olmak istiyoruz. 81 ilde 81 okula fındıklar bizden."

Öte yandan, belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, 81 ildeki okulların belirlenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle temasa geçildi.

40 dakika teneffüs demek, bolca enerji ihtiyacı demek ⚡



Sn.Bakanım @ziyaselcuk çocuklarımızın enerjiye ihtiyaç duyacağı bu uzun teneffüste onların mutluluklarına Ordu fındığı ile ortak olmak istiyoruz 😊



81 ilde 81 okula fındıklar bizden 🌰 https://t.co/mW36s6uf21 — Mehmet Hilmi Güler (@mhilmiguler) March 18, 2020

Kahramanmaraş'tan dondurmalı destek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de Bakan Selçuk'un mesajına Kahramanmaraş olarak kayıtsız kalmadıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Bugün Milli Eğitim Bakanımızın attığı bir twit vardı. Öğrencilerimize hoş bir mesaj vermişti. Biz de buna nasıl destek oluruz diye arkadaşlarımızla düşündük. Uzun teneffüs süresini Maraş dondurması ile tatlandırmak istiyoruz dedik. Bu da çok beğeni kazandı. Bizim buradaki amacımız, vatandaşlarımıza moral vermek. Bakanımızın vermiş olduğu mesaja destek vermek, moral ve motivasyon sağlamak amacıyla böyle bir twite cevap verdik. Bakanımız aradı teşekkür etti. Biz de Kahramanmaraş olarak 81 ilimizde Bakanlığımızın belirleyeceği okullarımızda öğrencilerimize moral ve motivasyon artırmak amacıyla bu şekilde bir destek vermiş olacağız. Bakanımıza da ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bugünler moral, motivasyon ve destek günleridir."

O kadar uzun bir teneffüs dondurmasız olmaz.



Sn. Bakanım @ziyaselcuk , 40 dk. teneffüste çocuklarımızın mutluluğunu Maraş Dondurmamız ile tatlandırmak isteriz.



81 ilden 81 okulumuza dondurmalar bizden. ;)🍦 https://t.co/agKB6V3kWq — Hayrettin GÜNGÖR (@hayrettingng) March 18, 2020

Kocaeli'den pişmaniyeli destek

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise Twitter'da, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." açıklamasına yanıt verdi.

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Büyükakın, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakanım, çocuklarımızı okula döndükleri ilk gün tatlının şahı pişmaniye ile karşılamak istiyoruz. 81 ilden 81 okula pişmaniye bizden. Yiyen bir pişman yemeyen bin pişman."

Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, 81 ildeki okulların belirlenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle temasa geçildi.

40 dakikalık teneffüs Pişmaniyesiz olmaz🙂



Sn. Bakanım @ziyaselcuk çocuklarımızı okula döndükleri ilk gün tatlının şahı #Pişmaniye karşılamak istiyoruz...



81 il’den 81 okula pişmaniyeler bizden👍



"Yiyen bir pişman yemeyen bin pişman” https://t.co/xLmWChhcOm — Doç.Dr.Tahir Büyükakın (@tahirbuyukakin) March 18, 2020

Malatya'dan kayısılı destek

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un ''40 dakika teneffüs'' sözüne destek veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da yaptığı yazılı açıklamada, çocukları her türlü hastalıktan uzak tutmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.

Çınar, Bakan Selçuk'un paylaşımının ardından harekete geçtiklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımızın sosyal medya paylaşımına 'O kadar uzun teneffüs enerji depolamak için büyük bir fırsat. Sayın Bakanım bu uzun teneffüste çocuklarımızın mutluluğuna Malatya'mızın kayısıyla ortak olmak istiyoruz, 81 ilde 81 okula kayısılar bizden.' şeklinde cevap verdik. Çocuklarımız bizim her şeyimiz, göz nurumuzdur. Onların her türlü hastalıktan ve sıkıntıdan uzak kalması için ne gerekiyorsa yaparız. Belediye olarak ülkemizin 81 kentindeki 81 okula Malatya kayısısı göndereceğiz. Çocuklarımıza şimdiden afiyet olsun. Hem 40 dakikalık teneffüste hem de normal zamanlarda bol bol kayısı ve kayısı ürünleri yiyerek güç depolasınlar."