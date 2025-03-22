Milli Eğitim Bakanı Tekin 'Yatay geçişte iltimas yapılmış olabilir' diyerek 'FETÖ detayı'na dikkat çekti

"Aynı şirket bir okul inşaatına başlıyor, ne zaman başladığını bilmiyoruz ama 1997 yılında Milli Eğitim Bakanlığına

Özel Gülbahar Hatun Kolejleri'nin ruhsatı için başvuruluyor. 'Bitirdik, eğitim öğretime açıyoruz.' diyorlar ve açıyorlar. Ekrem İmamoğlu'nun da hissedarı olduğu bir aile şirketi, 1997 yılında okul açıyor. Bu okul, FETÖ'nün Türkiye'de açılan ilk okullarından, en güçlü okullarından bir tanesi. 15 Temmuz sürecinde kapattığımız okullardan bir tanesi. Bir iltimas varsa eğer bu iltimasın gerekçesi bu ilişki olabilir.