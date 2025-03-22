Milli Eğitim Bakanı Tekin 'Yatay geçişte iltimas yapılmış olabilir' diyerek 'FETÖ detayı'na dikkat çekti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz olarak Kıbrıs’tan İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş sürecine ilişkin bilgi verdi. Tekin, "Sayın İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesine yapılan başvurularda sıralamaya girecek derecelere sahip olmadığı gözüküyor." dedi. Tekin, "İmamoğlu'nun da hissedarı olduğu bir aile şirketi, 1997 yılında okul açıyor. Bu okul, FETÖ'nün Türkiye'de açılan ilk okullarından, en güçlü okullarından bir tanesi. 15 Temmuz sürecinde kapattığımız okullardan bir tanesi. Bir iltimas varsa eğer bu iltimasın gerekçesi bu ilişki olabilir." şeklinde konuştu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Tekin, yıllarca üniversitelerde yatay geçişle ilgili komisyonlarda görev aldığını belirterek, yatay geçiş sürecine ilişkin bilgi verdi.
Tekin, mevcut ÖSYM puanı ve akademik ortalamasıyla böyle bir geçişin zor olduğunu ve iltimas geçildiğini düşündüğünü kaydetti.
- "Aynı şirket bir okul inşaatına başlıyor, ne zaman başladığını bilmiyoruz ama 1997 yılında Milli Eğitim BakanlığınaÖzel Gülbahar Hatun Kolejleri'nin ruhsatı için başvuruluyor. 'Bitirdik, eğitim öğretime açıyoruz.' diyorlar ve açıyorlar. Ekrem İmamoğlu'nun da hissedarı olduğu bir aile şirketi, 1997 yılında okul açıyor. Bu okul, FETÖ'nün Türkiye'de açılan ilk okullarından, en güçlü okullarından bir tanesi. 15 Temmuz sürecinde kapattığımız okullardan bir tanesi. Bir iltimas varsa eğer bu iltimasın gerekçesi bu ilişki olabilir.Birileri ciddi şekilde korunmuş ve böyle bir şey yapmış. Dönemin güçlü sermayedar bir ailenin çocuğu değil, çok önemli siyasi aktörün yakını değil, bir bağlantı olması lazım. 'Bu olabilir mi' diye söylüyorum."