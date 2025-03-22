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Milli Eğitim Bakanı Tekin 'Yatay geçişte iltimas yapılmış olabilir' diyerek 'FETÖ detayı'na dikkat çekti

Milli Eğitim Bakanı Tekin 'Yatay geçişte iltimas yapılmış olabilir' diyerek 'FETÖ detayı'na dikkat çekti

07:3422/03/2025, Cumartesi
G: 22/03/2025, Cumartesi
AA
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Bakan Tekin, İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Tekin, İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz olarak Kıbrıs’tan İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş sürecine ilişkin bilgi verdi. Tekin, "Sayın İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesine yapılan başvurularda sıralamaya girecek derecelere sahip olmadığı gözüküyor." dedi. Tekin, "İmamoğlu'nun da hissedarı olduğu bir aile şirketi, 1997 yılında okul açıyor. Bu okul, FETÖ'nün Türkiye'de açılan ilk okullarından, en güçlü okullarından bir tanesi. 15 Temmuz sürecinde kapattığımız okullardan bir tanesi. Bir iltimas varsa eğer bu iltimasın gerekçesi bu ilişki olabilir." şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Tekin, yıllarca üniversitelerde yatay geçişle ilgili komisyonlarda görev aldığını belirterek, yatay geçiş sürecine ilişkin bilgi verdi.

Söz konusu olayda üniversitedeki komisyonun dönemin mevzuatına aykırı bir değerlendirme yaptığını dile getiren
Tekin, "Neye göre değerlendirilecek? Orada iki tane kriterimiz var. Birincisi, üniversiteye giriş puanı, ikincisi de eğitim öğretime devam ettiğiniz üniversitedeki not ortalamanız. Medyaya intikal eden şeylere baktığımızda Sayın İmamoğlu'nun her iki açıdan da bu bahsi geçen İstanbul Üniversitesine yapılan başvurularda sıralamaya girecek derecelere sahip olmadığı gözüküyor. Bu net."
dedi.

Tekin, mevcut ÖSYM puanı ve akademik ortalamasıyla böyle bir geçişin zor olduğunu ve iltimas geçildiğini düşündüğünü kaydetti.

Yatay geçiş sürecinin yaşandığı 1990 yılında, ana sözleşmesinde özel okulculuk olan, İmamoğlu ailesinin kurduğu bir şirket olduğunu belirten Tekin, şöyle devam etti:
  • "Aynı şirket bir okul inşaatına başlıyor, ne zaman başladığını bilmiyoruz ama 1997 yılında Milli Eğitim Bakanlığına
    Özel Gülbahar Hatun Kolejleri'nin ruhsatı için başvuruluyor. 'Bitirdik, eğitim öğretime açıyoruz.' diyorlar ve açıyorlar. Ekrem İmamoğlu'nun da hissedarı olduğu bir aile şirketi, 1997 yılında okul açıyor. Bu okul, FETÖ'nün Türkiye'de açılan ilk okullarından, en güçlü okullarından bir tanesi. 15 Temmuz sürecinde kapattığımız okullardan bir tanesi. Bir iltimas varsa eğer bu iltimasın gerekçesi bu ilişki olabilir.
    Birileri ciddi şekilde korunmuş ve böyle bir şey yapmış. Dönemin güçlü sermayedar bir ailenin çocuğu değil, çok önemli siyasi aktörün yakını değil, bir bağlantı olması lazım. 'Bu olabilir mi' diye söylüyorum."
#Yusuf Tekin
#MEB
#Yatay geçiş

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