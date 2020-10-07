Okul haftada iki gün olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 12 Ekim Pazartesi itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak kademelerdeki öğrenciler için yüz yüze ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptıklarını belirtti. Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından önceki akşam açıkladığı yüz yüze eğitime aşamalı geçişle ilgili kararların ayrıntılarını paylaştı. Selçuk, 31 Ağustos Pazartesi uzaktan eğitimle yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilini çaldıklarını, 21 Eylül Pazartesi ise okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileriyle yüz yüze eğitime başladığını dile getirdi. Selçuk, “Önleyici tedbirler eşliğinde okullarımızda yüz yüze eğitimdeki ilk aşamasında üçüncü haftadayız. Çok şükür ki ikinci aşamaya geçmek için hazırız” dedi.

Ziya Selçuk

OKULA GİDİP GİTMEMEK ‘VELİ RIZASI’NA BAĞLI

Bakan Selçuk, ilkokulda 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıflarda, ortaokul 8’inci sınıf, lise hazırlık ve 12’nci sınıflarla, köy okullarının tüm kademelerinde ve özel gereksinimli öğrencilerin tüm kademe ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime başlayacak olmalarından duydukları mutluluğu ifade etti. Selçuk, yüz yüze eğitimde yeni dönemin ayrıntılarını şöyle anlattı: “12 Ekim Pazartesi itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak kademelerdeki öğrencilerimiz için de tıpkı ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizde olduğu gibi yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık. Yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerimiz haftanın 2 gününde okullarında olacaklar. Sınıf mevcutlarımız gruplara ayrılarak azaltılacak ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri eskisine nazaran kısaltılacak. Bu aşamada da isteyen velilerimiz, çocuklarını okula gönderecek, istemeyenlere yönelik olarak da esneklik tanınacak. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak. Ayrıca, cumartesi günleri eğitim olabilir, bu tamamen okullarımızın ihtiyaçları ile ilgili bir konu.”

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OKULLARIMIZDA KOVİD-19 EKİPLERİ OLUŞTURDUK

Okulların düzenli denetlendiğine dikkati çeken Selçuk, bu denetimlerin yıl boyu devam edeceğine işaret ederek, “Okullarımızda Kovid-19 ekipleri oluşturduk. Öğretmenlerimizin Kovid-19 eğitimleri tamamlandı. Kaygı duyan velilerimizin ve öğrencilerimizin de sürecin iyi yönetildiğini gördüklerinde aynen ilkokul 1’inci sınıf velilerinde gördüğümüz gibi rahatlayacaklarına eminim. Başlangıçta 1’inci sınıflarda çok düşük olan oranlar sonradan çok yükseldi ve yüzde 80’lere yaklaştı” ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:54 İnternetin çekmediği köyde öğrenciler derslerini takip etmek için tepeye çıkıyor Sivas merkeze bağlı Zengi köyünde yaşayan 40 öğrenci, derslerini takip etmek için bir kilometre yürüyerek köyün yakınlarındaki tepeye çıkıyor. Köyde internet çekmediği için bu yolu seçen öğrenciler, derslerini tepede takip etmeye çalışıyor. BiP'te paylaş

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KÖY OKULLARINDA MERKEZİ KARAR ALINMAYACAK

Köy okullarında da yüz yüze eğitime başlanacağını kaydeden Selçuk, şu bilgileri verdi: “Köy okullarımız, ilkokul ve ortaokul olmak üzere tüm sınıf seviyeleriyle açılıyor. Geçtiğimiz hafta yayımladığımız yönetmelik değişikliğiyle, öğrenci sayısına bakılmaksızın köylerdeki okullarımız, velilerimizin tercihine bağlı olarak açık kalacak. Bu süreçte, İl Hıfzıssıhha Kurulları’nın koşullarını uygun görmediği köy okulları ise yüz yüze eğitime devam edemeyecek. Burada merkezi karar söz konusu değil.”