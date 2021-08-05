Gündem Milli Eğitim Bakanı Selçuk EBAyı işaret ederek açıkladı Telafide yeni dönem başlıyor
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk EBA'yı işaret ederek açıkladı: Telafide yeni dönem başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimlerinde yeni dönem için hazırlıkların tamamlandığını belirterek, eğitimlerin detayları için http://eba.gov.tr'ye işaret etti.

Haber Merkezi DHA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBAyı işaret ederek açıkladı: Yeni dönem başlıyor
Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin telafi eğitimlerine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Telafide yeni dönem başlıyor. Çocuklarımız bir sonraki yıla hazır mı? Biz hazırlığımızı yaptık. TRT EBA öğretmenlerimiz, geçen yıldan hatırlatmalarla çocukları yeni döneme ısındıracak bir hafta sonu kuşağı hazırladı. Hangi gün, hangi saatte hepsi http://eba.gov.tr'de."

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