Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 400 bin emekliye mektup

“Kadınlar güçlü olmalı, her zaman umut var” <br><br> Kadınların her zaman güçlü olması gerektiğin, her zaman bir umut olduğunu belirten Gürsel, “Kadınlara çok tavsiyem var. Bir kere güçlü olmalarını tavsiye ediyorum. Küçücük bir nedenden dolayı hayata küsmemelerini çaba göstermelerini tavsiye ediyorum. Her zaman umut var. Eğer siz çalışmak isterseniz, çabalamak isterseniz, mücadele isterseniz, hedef belirlerseniz, önünüz her daim açıktır. Ama bunu kendiniz yapacaksınız. Önce kendiniz. Ne anne ne baba ne eş hiç kimseye güvenmeden önce kendinize güveneceksiniz. Başarabileceğinize inanacaksınız. Başaramayacağınıza inanırsanız zaten o yolda başarılı olursunuz. Bir kere güçlü olmalarını tavsiye ediyorum. Ne olursa olsun” dedi.