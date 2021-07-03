Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 400 bin emekliye mektup

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Selçuk, halk eğitimi merkezlerindeki kurslar ve eğitimlerden haberdar olmalarını sağlamak amacıyla emekliye ayrılacak vatandaşlara mektup gönderdi.

Temmuzda emekli olacak yaklaşık 400 bin kişiye hitaben yazdığı mektuba "Artık kendinizden bahsederken 'Emekliyim.' diyeceğiniz bir dönemdesiniz. Emekli demek bir anlamda 'Uzun yıllar, günler, geceler boyu çalıştık, emek harcadık.' demek. Kelimenin kendi bile çektiğiniz zahmetlerin göstergesi." ifadeleriyle başlayan Selçuk, Türkiye'ye sağladıkları katkı için emeklilere teşekkür etti.

DHA

Selçuk, mektubunda şunları kaydetti:

"Eminiz ki çalışma hayatına başladığınız ilk günden 'Emekli oldum.' dediğiniz güne kadar pek çok hayal kurdunuz. Biz de bu hayallerin başladığı yerde açık bir kapı olarak yanınızda olalım istedik. Halk eğitimi merkezlerimizde resim ve seramik kurslarından gümüş işlemeciliğine, takı tasarımından hüsnühat sanatına, çinicilikten arıcılığa kadar 3 bin 645 farklı kurs imkanıyla yeni hobiler edinmenize destek oluyoruz.

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Emeklilik döneminize katkı sağlayacak bu ücretsiz kurslarla emeklilik hayatınızın bu diliminde yaşayabileceğiniz olası sorunlarla başa çıkma sürecinizi kolaylaştırmayı ve belki de yıllar boyu yaşamaya fırsat bulamadığınız farklı deneyimlere ulaşmanızı da amaçlıyoruz. Hani hep 'Emeklilikle yeni bir hayata yelken açıyoruz.' denir. Bizim çabamız da bu yelkene rüzgar olabilmek. Emeklilik yoluna çıkmadan önce halk eğitimi merkezlerimize uğramanız ve bir yorgunluk kahvemizi içmeniz, bizi çok mutlu edecek."

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Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük de emeklilerin bu süreçte zamanlarını verimli geçirmesi için çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Büyük, emeklileri, 72 alanda sayısı 3 bin 700'e yaklaşan kurs programlarıyla tanışmaları için halk eğitimi merkezlerinde beklediklerini ifade etti.

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Bu yıl emekli olacak her vatandaşa 1 Temmuz'dan itibaren gönderilen mektup uygulaması, her sene devam edecek.

FOTOĞRAF 9 Düzce’nin Cumayeri ilçesine bağlı Akpınar köyünde yıllar önce köyüne gelen Halk Eğitim kursuna giden 42 yaşındaki Leyla Gürsel'in çalıştığı iş yerinin kapanmasının ardından açtığı dükkan ile hayatı değişti. Yıllar önce dikiş-nakış kursuna giderek ilk defa hayatında dikiş yapmaya başlayan, daha sonra bir tekstil fabrikasında işe giren Gürsel, fabrikanın kapanması ile birlikte işsizlik maaşı almaya başladı. Bu esnada ne yapacağını düşünen Gürsel, çevresindeki arkadaşlarının ve akrabalarının dikim işlerini yapmaya başladı. Bu esnada tazminatını alan genç kadın, 4 metrekarelik dükkan açarak dikiş işlerini sürdürdü. Birkaç firmaya fason dikim yapmaya başlayan girişimci kadın işlerin yoğunlaşması sonrasında 30 metrekarelik dükkana geçti. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar sonrasında Türkiye’nin dört bir yanından siparişler almaya başladı. “Terzilik üzerine küçük bir dükkan açtım” <br> <br> Hayatının köyüne gelen Halk Eğitim Kursu ile bir anda değiştiğini söyleyen Leyla Gürsel, “Cumayeri Akpınar köyüne gelen halk eğitim kursunun dikiş nakış kursu ile başladım. İlk dikiş hayatım öyle başladı. Hocaların dikiş eğitimi ve o gün tanıştım makinalar ile. Ondan sonra tekstil fabrikasında çalıştım. Orada makine ve üretim şefliği yaparken firmamız 2016 yılının Kasım ayında kapandı. İşsizlik maaşı alıyordum. Sonra ne yapabilirim diye düşündüm. Kendime terzilik üzerine küçük bir dükkan açmaya karar verdim. 4 metrekare bir dükkanda tamir ile başladım. Akrabalarıma arkadaşlarıma elbise, etek gibi ürünler diktim. Düşündüğümden daha iyi gitti. Sonra daha büyük bir dükkana geçtim. Özel dikimler, özel tasarımlara başladım. Türkiye’nin her yerinden siparişler alıyorum. Daha da iyi olması için çalışıyorum” şeklinde konuştu. “Kadınlar güçlü olmalı, her zaman umut var” <br><br> Kadınların her zaman güçlü olması gerektiğin, her zaman bir umut olduğunu belirten Gürsel, “Kadınlara çok tavsiyem var. Bir kere güçlü olmalarını tavsiye ediyorum. Küçücük bir nedenden dolayı hayata küsmemelerini çaba göstermelerini tavsiye ediyorum. Her zaman umut var. Eğer siz çalışmak isterseniz, çabalamak isterseniz, mücadele isterseniz, hedef belirlerseniz, önünüz her daim açıktır. Ama bunu kendiniz yapacaksınız. Önce kendiniz. Ne anne ne baba ne eş hiç kimseye güvenmeden önce kendinize güveneceksiniz. Başarabileceğinize inanacaksınız. Başaramayacağınıza inanırsanız zaten o yolda başarılı olursunuz. Bir kere güçlü olmalarını tavsiye ediyorum. Ne olursa olsun” dedi. “Devletin kadına desteği çok” <br><br> Kadınlara yönelik birçok kursun olduğunu belirten ve devletin kadına desteğinden bahseden terzi Leyla Gürsel, “Devletimiz kadınlara girişim konusunda büyük destekler veriyor. Kurslar var, Belediye’nin kursları var, Halk Eğitim Kursları var. Eğer bir şeyler yapmak isterseniz, yaparsınız. Eskiye nazaran şu an ki zamanda şartlar daha kolay. İnternet üzerinden de araştırabilirsiniz, devletin her türlü desteği var. Bunların hepsi bir de ücretsiz. Eğer bir kadın başarmak isterse başarır” ifadelerinde bulundu. “Sevmediğin işi yapamazsın” <br><br> Dikişi çocukluk zamanlarından beri sevdiğini, anneannesini makinede çalışırken sürekli izlediğini söyleyen Leyla Gürsel, “Benim başarım Halk Eğitim Kursu ile başladı. Dikişi seven biriydim. Birde ben çocukken de dikişi seviyordum. Anneannem kara makinada çalışırken, böyle ben ayaklarım üzerine basıp o makinaya bakıyordum. O makinadan ses nereden geliyor diye bakıyordum. Dikişi seviyorum, gerçekten seviyorum. Sevmesem bu işi yapamam zaten çünkü zor bir iş. İnsanı yoran bir iş. Eğer hayal edemiyorsan sabır edemiyorsan bu işi yapamazsın” şeklinde konuştu. “Bir anda hiçbir şey dört dörtlük olmuyor” <br><br> Küçük bir dükkan açma hikayesini anlatan Gürsel, bir anda her şeyin dört dörtlük olmadığını sabrederek büyüdüğünü söylediği konuşmasında şunları aktardı; “Kapanan firmamızdan aldığım tazminat ile dükkanıma eşyalarımı aldım. İki dikiş makinası, bir ütü aldım. Hatta iplikleri bile yarım bobinler şeklinde aldım. O küçük terzi dükkanını açmama o tazminat tam denk geldi. Sonra adım adım sabrederek ürünleri geliştirdim ve büyüdüm. Bir anda hiçbir şey dört dörtlük olmuyor.” “Markalar makineyi bilmiyor, ben biliyorum” <br><br> Hayatı boyunca birçok firmada çalıştığını, çalıştığı firmaların markalaştığını ve o firmaların makineyi bilmeden büyüdüğünü söyleyen Gürsel, kendisinin de büyük bir marka olabileceğini düşünerek çıktığı yolun meşakkatli olduğunu belirtti. Gürsel sözlerini şu şekilde sonlandırdı: <br><br>“Birçok firmada çalıştım. O çalışan kişilerin kendilerinin bir makine eğitimi yok. Yani dikiş makinasını kullanmayı bilmiyorlar. Pedala basmayı bilmiyorlar. Ama marka olma yolundalar, marka olmuşlar. Pedala basarak emek vererek çalışmanın gerçek anlamını bilmiyorlar. Marka ama makinanın zorluğunu pedala basmanın o işi çıkartmanın, o işçilikteki emeği bilmeyen insanları gördüm. Dedim ki ben daha iyisini biliyorum. Daha iyisini yapıyorum. Ben de marka olmayı hak ediyorum diye düşünüyorum.” 15 yaşında aldığı kurs hayatını değiştirdi: Kendi işinin patronu oldu Düzce'de yıllar önce köyüne gelen Halk Eğitim Kursu ile hayatı değişen 42 yaşındaki Leyla Gürsel, çalıştığı işyerinin kapanması ile tazminat ve işsizlik maaşı aldı, kendi işinin patronu oldu.

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FOTOĞRAF 9 Ahmet Şenses, Gazi Üniversitesinden emekli olduktan sonra hobi olarak ipek böceği yetiştiriciliğine başladı. Kısa sürede mesleğin inceliklerini öğrenen Şenses, eşi Naciye Şenses'in de destekleriyle ürettiği kozalardan aile bütçesine katkı sağlıyor. Ahmet Şenses, ipek böceği yetiştiriciliğinin ev hanımları ile emeklilerin yapabileceği ve ek gelir elde edebileceği güzel bir alan olduğunu söyledi. Hiçbir masrafı olmadan 30-40 gün içerisinde aile bütçesine katkı sağladığını anlatan Şenses, Bu işi yapabilmek için en az 3-4 yıllık dut ağaçlarınızın olması lazım. Yeni diktiğiniz bir ağaçsa bir paketteki 20 bin böcek için 30-40 ağaç ancak yetiyor. 20 bin böcek 400 kilograma yakın yaprak tüketiyor. Ortamın ısısının en az 24, en fazla 30 derece olması gerekiyor. Nemin de yüzde 60-70 olması lazım. diye konuştu. Şenses, ilk seferde ufak tefek eksiklikler olabildiğini ancak daha sonra ek gelir sağlayacak bir işe kavuşulduğunu dile getirdi. Hiçbir masrafı yok<br> <br> Yılda bir ay üretim yaptığına, 4 pakette 80 bin böcekle yaklaşık 200 kilogram koza ürettiğine dikkati çeken Şenses, şunları kaydetti: Bir paketten 44 kilograma yakın koza üretimi oluyor. Kozanın kilosu geçen yıl 75 liraydı. Bu yıl 85-90 lira olacağını düşünüyoruz. Böceklerin kozaya girdikten 15-20 gün sonra toplanıp Kozabirlik'e gönderilmesi gerekiyor. Bunların gönderilmesi sırasında hiçbir masrafınız olmuyor. Sadece emeğiniz var. Böceklerin getirilmesinden, kozaların kargoya verilip gönderilmesine kadarki süreçte Kozabirlik bütün masrafları karşılıyor. Üniversitedeyken ipek böcekçiliğiyle ilgili AB projeleri ve benzer çalışmaları öğrencilerle yaptığını anlatan Şenses, Hanım da 'proje proje diyorsun ama daha başlatmadın' dedi. Biz de böyle bir hobiyle başlatalım dedik. Sonrasında da devam etti gitti bu şekilde. Emekli olduk, kenarda duran bir insan olmayalım, ilçemizdeki insanlarımıza faydalı olalım diye düşündük. İnşallah başarılı olmuşuzdur dedi. Eşine destek olan Naciye Şenses de ev hanımlarına ipek böceği yetiştiriciliği yapmalarını önererek, Türk kadınlarının hepsi bu işi yapsın, çalışsın, verimli olsunlar. Yatmakla, oturmakla ellerine bir şey geçmez. ifadelerini kullandı. Emekli öğretim görevlisi 4 yıl önce hobi olarak başladı: Gelir kapısına dönüştü Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde yaşayan emekli öğretim görevlisi Ahmet Şenses, 4 yıl önce hobi olarak başladığı ipek böceği yetiştiriciliğini kazanca dönüştürdü.

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