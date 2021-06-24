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POLİTİKA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan kardeşi hakkındaki iddialara açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kardeşi hakkında çıkan, "Milli Eğitim Bakanlığı'na 25 milyon TL satış yaptığı" haberleri ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Bir haber sitesinde çıkan ve kardeşime ait hisselerin bulunduğu bir şirketin “Millî Eğitim Bakanlığına 25 milyon TL satış yaptığına” dair algı oluşturmayı hedeflediği görülen iddia ve iftiraları üzülerek okudum. Çok net ve açık olarak ifade ediyorum: Millî Eğitim Bakanlığı, iddia edildiği gibi bu şirketten bir satın alma yapmamıştır." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuktan kardeşi hakkındaki iddialara açıklama
​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kardeşinin de hissesinin bulunduğu bir şirketin Milli Eğitim Bakanlığı'na 25 milyon TL tutarında bir satış gerçekleştirdiği haberleriyle ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Selçuk şu ifadeleri kullandı: "Meslek hayatım boyunca eğitimin her alanında görev aldım. Sadece bir öğretmen, bir akademisyen değil; bir fikir insanı olarak eğitim alanında sayısız projenin içindeydim; eğitime doğrudan/dolaylı hizmet veren çok sayıda kuruluşta sorumluluk aldım. Millî Eğitim Bakanı olarak göreve başladığım gün itibarıyla sadece tek bir şirkette emeğimin karşılığı olan yüzde 25 hissemden feragat ettim. Bu görev, bunu gerektirirdi.

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"İddia ve iftiraları üzülerek okudum"

Bir haber sitesinde çıkan ve kardeşime ait hisselerin bulunduğu bir şirketin “Millî Eğitim Bakanlığına 25 milyon TL satış yaptığına” dair algı oluşturmayı hedeflediği görülen iddia ve iftiraları üzülerek okudum. Çok net ve açık olarak ifade ediyorum: Millî Eğitim Bakanlığı, iddia edildiği gibi bu şirketten bir satın alma yapmamıştır. Yapılan satışlar, gösterilen belgeden de anlaşılacağı üzere özel şirketlere 2013 yılından beri süregelen hizmet aboneliği bedelidir.

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