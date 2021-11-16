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EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği: Mesleki eğitim otellere taşınıyor

Mili Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle, otellere mesleki eğitim merkezleri kurulacak. İlk olarak İstanbul’da başlayacak pilot uygulama zamanla diğer şehirlerde yaygınlaştırılacak.

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Halime Kirazlı Yeni Şafak
​Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği: Mesleki eğitim otellere taşınıyor
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile otellere mesleki eğitim merkezleri kurulacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile otellere mesleki eğitim merkezleri kurulacak. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve temsilciler katıldı. Bakan Mahmut Özer, “İlk İstanbul’da pilot uygulamaya başlıyoruz. Artık ayrı binalarda mesleki eğitim merkezi olmayacak. Otellere mesleki eğitim merkezi kuracağız. İlk defa yabancı dil ağırlıklı eğitim vereceğiz. ‘Aradığım elemanı bulamıyorum’ retoriği artık tarih olacak.” dedi.

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Bakan Ersoy ise “İlk uygulamayı sektörle sıkı iş birliği içerisinde İstanbul’da başlatacağız. Ardından da turizm sektörünün yoğun olduğu bölgelerden başlayarak bu projeyi yaygınlaştıracağız. Bu protokolün en büyük özelliği öğrencilerle sınırlı olmaması. Her yaş grubundan 40 yaşında da 50 yaşında da olsa bu sektöre adım attıysa mesleki eğitim kursundan yararlanabiliyor. Ayrıca artık İngilizce ve Rusça mecburi lisan; Fransızca, Çince, Arapça ve Almanca üçüncü lisan olarak seçmeli ders oldu” şeklinde konuştu. Vali Yerlikaya da “İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odasıyla, İstanbul Teknik Üniversitesi’yle beraber az önce 236 mesleki teknik Anadolu lisesinin 92’siyle eğitim, üretim ve istihdam alanında işbirliği protokolü yapıldı.” bilgisini verdi. Meslek liselerinde eğitim gören yaklaşık 25 bin kişinin turizm sektöründe istihdam edilmesi hedefleniyor.

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