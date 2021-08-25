​Milli gelirimiz trilyon doların üzerine çıkacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen “AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı”na katıldı. Geçen hafta AK Parti’nin kuruluşunun 20. yıl dönümüne ulaştıklarını anımsatan Erdoğan, yaşanan yangın ve sel felaketleri sebebiyle arzu ettikleri gibi bir yıl dönümü programı gerçekleştiremediklerini söyledi. Erdoğan, kuruluşundan bugüne AK Parti’ye emeği geçen herkese şükranlarını sunarak “Genel merkezimizden sandık müşahidine kadar partimizin tüm kademelerinde sorumluluk üstlenen kardeşlerimize gayretleri için teşekkür ediyorum.” dedi.

OYNAT 02:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri çıkıp '19 yılda ne yaptınız?' diyecek cüreti gösterebiliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, 'hafıza-i beşer, nisyan ile malûldür' sözüyle başladığı konuşmasına şöyle devam etti:



'Bazen kendi başarılarımızı kendimiz dahi unutabiliyoruz. Böyle olunca da bazen birileri karşımıza çıkıp 19 yılda ne yapınız diyecek cüreti gösterebiliyorlar.



Yalan ve iftiranın ötesinde hakikatin ters yüz edilmesi olan bu tür ithamlara karşı vereceğimiz en güzel cevap 19 yılda yaptıklarımızı anlatmaktır.'

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Türkiye’ye çağ atlattık

AK Parti’nin geçen 20 yılda siyasete getirdiği yeni anlayışlar, yaptığı hizmetler, kazandırdığı eserler ve hayata geçirdiği projelerle vatanın her karışına damgasını vuran bir parti olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamının 3 katı, 5 katı ve 10 katı hizmetlerle Türkiye’ye çağ atlattık. Vesayet güçlerinden terör örgütlerine, darbecilerden ekonomik tetikçilere kadar istiklalimizin ve istikbalimizin düşmanı herkesle savaşa savaşa milli iradenin üstünlüğünü kabul ettirdik.” diye konuştu.

19 yılda yapılanlar anlatılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada egemenlik haklarını gerçek anlamda kullanabilen az sayıdaki ülkelerden biri olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:

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“Küresel siyasi ve ekonomik düzen köklerinden çatırdarken biz ülke olarak önümüze çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmenin çabası içindeyiz. Hiç şüphesiz bu gücümüzün ve öz güvenimizin gerisinde 19 yıllık iktidarımızda, ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerle kurduğumuz sağlam altyapı vardır. Salgın döneminde bu altyapının önemini ve faydalarını hep birlikte tecrübe ettik.”

“Hafıza-i Beşer nisyan ile maluldür.’ derler” ifadesini kullanan Erdoğan, “Bazen kendi başarılarımızı kendimiz dahi unutabiliyoruz, hatırlamakta zorluk çekebiliyoruz. Böyle olunca da bazen birileri karşımıza çıkıp ‘19 yılda ne yaptınız’ diyecek cüreti gösterebiliyorlar. Kimi zaman da birileri çıkıp ‘Türkiye’yi batırdınız, bitirdiniz’ diyecek kadar gerçeği çarpıtabiliyor. Yalan ve iftiranın ötesinde hakikatin ters yüz edilmesi olan bu tür ithamlara karşı vereceğimiz en güzel cevap, 19 yılda yaptıklarımızı anlatmaktır.” dedi.

Rezervler 109 milyar dolara çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin yıllık ortalama büyüme oranını yüzde 1’in altından alarak, yüzde 5,1 seviyesine getirdiklerini, Türkiye’ye yapılan yatırımların tutarını yıllık 70 milyar lira seviyesinden 1,4 trilyon liraya çıkardıklarını, ihracatı 36 milyar dolardan aldıklarını geçen yılın da 170 milyar dolarla kapandığını belirterek şunları söyledi:

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“Bu yıl inşallah 200 milyar doların üzerine çıkarmış olacağız. Yıllarca ülkemizin ekonomisinin en büyük sıkıntısı olan cari açığı 2019 yılında fazlaya dönüştürmeyi başarmıştık. İnşallah yakında yeniden aynı tabloyu göreceğiz. Merkez Bankası rezervlerimiz şu an itibarıyla 109 milyar dolar seviyesindedir, süreci tamamlanan işlemlerle önümüzdeki günlerde bu rakam 115 milyar doların üzerine çıkacak.

MİLLİ GELİRİMİZ TRİLYON DOLARIN ÜZERİNE ÇIKACAK

Nüfusun 66 milyon olduğu dönemde milli gelirin 238 milyar dolar olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Milli gelirimizi 960 milyar dolara kadar yükseltmiştik. Son yıllarda döviz kurundaki dalgalanma başta olmak üzere yaşadığımız hadiseler sebebiyle bir miktar düşen milli gelirimizi inşallah en kısa sürede trilyon doların üzerine çıkartacağız. Milli gelirin satın alma gücü paritesine göre hesabında ise ülkemizi 17. sıradan 11. sıraya çıkararak hedeflerimize uygun bir seviyeye yaklaştık.” dedi.

Belediyelere yardım teşekkürü

ATO Congresium’da düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentleşmede yaşanan sorunlara değinerek, Türkiye’nin yeni şehircilik modellerine ve uygulamalarına ihtiyacı olduğunu söyledi. Sel ve orman afetlerinin siyasete alet edilmesine sert tepki gösteren Erdoğan, “Siyasi parti ayrımı gözetmeden yardım çalışmalarında yer alan tüm belediyelerimize şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum" dedi.

455 bin Suriyeli geri döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzensiz göçle daha etkin mücadele için 16 bin kişi kapasiteli 25 geri gönderme merkezi oluşturduklarını da dile getirerek, “Fırat Kalkanı Operasyonu’nun başlamasından günümüze kadar geçen süreçte terörden arındırılan bölgelere giden gönüllü Suriyeli sayısı 455 bini geçmiştir. Milli savunmada, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ve Pençe harekatlarıyla güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok ettik, ülkemize yönelik terör tehdidini ortadan kaldırdık.” diye konuştu.