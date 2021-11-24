Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın: Amaç son virajda Türkiye'yi durdurmak

Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın tarafından yayınlanan bildiri şu şekilde:

"Türkiye son üç yıldır ve özellikle son üç aydır çok şiddetli kur saldırıları ile karşı karşıyadır. Eğer gerçekten ekonomik kriterler esas alınsa kurun aslında düşmesi lazımdır.

Başkanlık sistemine geçmeden önce 4 lira olan kurun bu gün 13 bine dayanmasının hiçbir ekonomik gerekçesi yoktur.

Kur artışını direkt etkileyecek en önemli iki faktörden diş borç 450 milyardan 430 milyar dolara cari açık ise elli milyardan , 25 milyar dolara düşmüştür.

İlave olarak ihracat 200 milyar doları aşmış, bu sene yüzde 9 kalkınma kesinleşmiş ve Türkiye dünyanın ticaret ve yatırım üssü olma aşamasına gelmiştir ,

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Gecen hafta Avrupa’nın dışlanmış çocuğun İspanya başbakanı Türkiye'de idi, çok tarihi imzalar atıldı .

BAE emiri bu gün Türkiye'dedir. Bu çok önemli bir olaydır.

Türkiye'nin eli çok kuvvetli hale gelmiştir, Eğer bu gün durdurulmazsa bundan sonra durdurulması çok daha zor olacaktır. Bu işin ekonomik fotoğrafıdır, Türkiye çok daha önemli siyasi adımlar atmıştır .

Türk devletleri gecen ay İstanbul'da Türk Devletleri Teşkilatı adıyla yeni bir dönem başlatmıştır .Bu Asya'nın tarihinin yeniden yazılacağı anlamına gelir, Türkiye Libya'ya ayak basmış Afrika'da görünmüştür. Afrika'nın tarihi yeniden yazılmaya başlanmış; emperyalizme yol görünmüştür, BAE emrinden sonra çok yakında Sisi ve Esat da Ankara da olacaktır.

Yunanistan hariç Balkanlar ve güney doğu Avrupa'nın umudu Türkiye'dir.

Türkiye Akdeniz in ortasına demir atmıştır. Yeni gemisi gelmiş demir almaya gün saymaktadır.

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Bu kur saldırısının bugünkü ana sebebi ise Türkiye'nin kararlılığı ve tüm hazırlıklarını bitirdiği kuzey Suriye’ye yapacağı askeri harekattır. Amerika ve Rusya YPG ye her turlu lojistik desteği vermişler ancak Türkiye karsısında yalnızsınız mesajı vermişlerdir.

Türkiye'nin bu harekatı bölgede terör devleti umudunun sonu demektir .

Büyük fotoğrafı iyi okuyan devletler üstü Siyonist finans baronları onun için ellerindeki en etkili döviz kuru silahını kullanmaktadırlar. Ancak bu sefer attıkları son kurşunlardır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu çok kıymetlidir. Türkiye yirmi yıldır onun liderliğinde çok büyük badireler atlatarak bu muazzam seviyeye gelmiştir. Elbette yapılan yanlışlar, eksikler kusurlar vardır .

Ancak inanıyoruz Sayın Cumhur başkanımız davasında samimidir ve onun için Allah yardım ediyor ,edecek ve galip gelecektir .

İnşallah bir on yıl daha onun liderliğinde bu atılan çok büyük temellerin üzerine Milli Görüşçüler olarak Merhum Erbakan Hocamızın gösterdiği Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya kurma hedefine ulaşılacaktır .

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Tüm Milli Görüşçüler ve ayni duyguları paylasan milletimiz için Gün Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında durma günüdür. Bırakalım derdi döviz, dolar olanlar onunla oyalansın, eften püften bahanelere sarılanlar bırakalım sarılsın."

OYNAT 02:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan: Faiz ve enflasyonla mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Faiz ve enflasyonla mücadelesinin sonuna kadar devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'faiz' üzerinden iş adamlarına da tepki gösterdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Asgari ücreti tespit ederek dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz' dedi. Faiz ve enflasyona yönelik önemli mesajlar veren Erdoğan 'Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faiz ve enflasyonla mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Bu konuda nas ortada. Nas ortadayken sana, bana ne oluyor?



İş adamları düşük faizli kredi istiyordu. Eğer sen iş adamıysan, yatırımdan yanaysan buyrun işte düşük faizli kredi. Hadi alın krediyi ve yatırım yapın. Ben sizden yatırım istiyorum, istihdam istiyorum, üretim, ihracat istiyorum. Hadi gelin bunları yapın.' dedi.

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OYNAT 02:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkacağız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi denklemin dışına itmek için kur ve faiz üzerinden oynanan oyunların görüldüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemizi bunca tuzaktan, badireden nasıl çıkardıysak Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız.' dedi. BiP'te paylaş

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