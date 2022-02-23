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POLİTİKA

Milli Görüşten sert tepki: Yeni 28 Şubat kararlarıdır

Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın, CHP öncülüğünde toplanan muhalefet partilerinin 28 Şubat toplantısını eleştirdi. Aydın, "Altı muhalefet partisinin 28 Şubat'ta parlamenter sisteme dönüş başlıklı bildiri yayınlayacak olmaları bir tesadüf değildir. O günkü MGK'nın rolünü bu günkü altı siyasi parti almıştır, yayınlayacakları bildiri de yeni 28 Şubat kararlarıdır. Ancak milletimiz buna fırsat vermeyecektir" dedi.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Milli Görüşten sert tepki: Yeni 28 Şubat kararlarıdır
Necmettin Aydın

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aydın, "28 Şubat ülke tarihimizin en karanlık günlerinden biridir. Ülkenin seçilmiş hükümetine karşı yapılmış post modern bir darbedir. O gün Milli Güvenlik Kurulu kararları olarak tarihe geçen bildiri aslında örtülü bir darbe bildirisidir. Özellikle Refah-Yol hükümetinin görevden ayrılması ile, başta yargı olmak üzere tüm devlet kurumları tamamen Batı Çalışma Grubu tarafından yönetilir hale gelmiştir. 1997 yılı sonuna kadar TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanıydım ve tüm bu süreçleri bizzat yaşamış biri olarak şunu da ifade etmek isterim ki aslında 28 şubat bir açıdan da vesayet sisteminin bütün çıplaklığı ile ortaya çıkmasını da sağlamıştır. TBBM adına Komisyonumuza başörtüsü zulmünün durdurulması için 2 milyonun üzerinde dilekçe ile Cumhuriyet tarihinin en büyük başvurusu olmuş , ancak Meclis kılını bile kıpırdatmamıştır. Eğer o gün bugünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olsaydı hükümet yıkılamazdı ve o zulümlerin hiç birisi yapılamazdı" dedi.

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28 ŞUBAT TESADÜF DEĞİL

Aydın, "Parlamenter sistemin en zayıf noktalarından birisi, yeteri kadar milletvekili parti değiştirdiğinde hükümetlerin düşebiliyor olmasıdır ve Türkiye’de hep olmuştur. Millet iradesi üç beş milletvekilinin iradesi ile ters yüz edilebiliyordu. Son yetmiş yıllık siyasi hayatımızdaki tüm çalkantılar parlamenter sistemin bu zaafı yüzündendir. Bu açıdan altı muhalefet partisinin 28 Şubat'ta parlamenter sisteme dönüş başlıklı bildiri yayınlayacak olmaları bir tesadüf değildir. O günkü MGK'nın rolünü bu günkü altı siyasi parti almıştır, yayınlayacakları bildiri de yeni 28 Şubat kararlarıdır. Ancak milletimiz buna fırsat vermeyecektir. Parlamenter sisteme dönmek demek yeni 28 Şubat'lara 12 Mart'lara yol vermek demektir. Bir dünya sorunu olan Türkiye’nin altı muhalefet partisinin parlamenter sisteme dönüş manifestosu yayınlamalarının ve bunu 28 Şubat'ta yapmalarının başka hiçbir anlamı olamaz. Diğer başka söz ve görüntüler bir tiyatrodan ibarettir" ifadelerini kullandı.

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