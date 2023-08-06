Milli gururumuz Mete Gazoz'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mesajı: Tüm Türkiye'ye büyük gurur yaşattı

"Gözlerinden öpüyorum. Bu zaferden sonra olimpiyatlarda da aynı neticeyi alacağına inanıyorum. Gerek şahsım gerek millet olarak bu başarının devamını diliyoruz. Türkiye'ye dönünce inşallah görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Mete Gazoz, "Altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldum. İnşallah seneye de olimpiyatlarda bir altın madalya daha alacağız