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Milli gururumuz Mete Gazoz'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mesajı: Tüm Türkiye'ye büyük gurur yaşattı

Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Kanadalı rakibi Eric Peters'i yenerek şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, "Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak tüm Türkiye'ye büyük gurur yaşatan, ata sporumuz okçulukta adeta destan yazan Mete Gazoz evladımızı canıgönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

18:17 . 6/08/2023 Pazar
AA
Mete Gazoz dünya şampiyonu oldu.

Mete Gazoz dünya şampiyonu oldu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcu Mete Gazoz, erkekler klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı.

Yarı finalde Brezilyalı Marcus D'Almeida'yı 7-3 yenen Mete, adını hem finale yazdırdı hem de 2024 Paris Olimpiyatları'na kota aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, "
Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak tüm Türkiye'ye büyük gurur yaşatan, ata sporumuz okçulukta adeta destan yazan Mete Gazoz evladımızı canıgönülden tebrik ediyorum"
ifadelerini kullandı.

Final müsabakasının ardından Mete Gazoz ile telefonda görüşen Erdoğan, milli sporcuyu tebrik ederek,
"Gözlerinden öpüyorum. Bu zaferden sonra olimpiyatlarda da aynı neticeyi alacağına inanıyorum. Gerek şahsım gerek millet olarak bu başarının devamını diliyoruz. Türkiye'ye dönünce inşallah görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Mete Gazoz, "Altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldum. İnşallah seneye de olimpiyatlarda bir altın madalya daha alacağız
." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Mete Gazoz, "
Altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldum. İnşallah seneye de olimpiyatlarda bir altın madalya daha alacağız
." diye konuştu.



#Mete Gazoz
#Recep Tayyip Erdoğan
#Dünya şampiyonu
39 dakika önce
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