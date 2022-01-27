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POLİTİKA

Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de toplanacak: Gündem dış güvenlik

Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bugün Beştepe'de yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda iç ve dış tehditler değerlendirilecek. O tehditler karşısında alınacak tedbirler üzerinde durulacak.

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Milli Güvenlik Kurulu Beştepede toplanacak: Gündem dış güvenlik
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de toplanacak. Toplantıda, yurt içi ve dışındaki gelişmeler kapsamlı bir şekilde masaya yatırılacak.

Terörle mücadele operasyonlarındaki son durumum değerlendirileceği toplantıda, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmaları üzerinde durulacak. PKK/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı atılacak adımlar ele alınacak.

Ukrayna-Rusya gerilimi

Toplantının bölgesel gelişmeler başlığında Ukrayna-Rusya geriliminin ilk sırada yer alması bekleniyor. Olası bir çatışma ortamının bölgeye etkisine dair analizler yapılacak. Tansiyonun düşürülmesi için Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik girişimler değerlendirilecek.

GKRY'nin terör örgütü PYD'ye temsilcilik açma izni vermesi ele alınacak

  • Toplantıda ayrıca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan PYD'ye temsilcilik açma izni vermesi de ele alınacak.

Ayrıca Libya ve Afganistan'daki gelişmeler de değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki kar esaretini değerlendirdi: Tam anlamıyla basiretsizlik
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki kar esaretini değerlendirdi: Tam anlamıyla basiretsizlik
Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonra vatandaşların yaşadığı sıkıntılarla ilgili konuşan Erdoğan, 'İstanbul'a yakışmayacak görüntüler ortaya çıktı. Sizler eğer tuzlanmayan yollarda araçlar kilometrelerce kuyruk oluyorsa herhalde bunun sorumlusu, sorumluları vardır. Gereken yol açma ve tuzlama çalışmalarının yapılmamasından kaynaklandı. Bunu yapmayanlar belli. Bu tam anlamıyla basiretsizliktir' ifadelerini kullandı.


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