Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de toplandı: 'Kırmızı kitap' masada! Bir ilk olacak

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de yoğun gündemle toplandı.
Yılın ikinci MGK toplantısında ana gündem maddesi ise terörle mücadele olacak.
Erdoğan Bağdat ziyareti
Türkiye'nin hedefi Irak sınırlarındaki güvenlik çemberini bu yaz itibarıyla tamamlamak. Bu çerçevede toplantıda Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarının yok edilmesi için devam eden operasyonların genişletilmesi üzerinde durulacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ay içinde Bağdat'a yapacağı ziyaretin hazırlıkları konuşulacak.
- Moskova’daki terör saldırısı sonrası artan DEAŞ tehdidine yönelik ilave tedbirler görüşülecek.
PKK yandaşlarının Avrupa'da yaşayan Türklere saldırıları
MGK toplantısında, terör örgütü PKK yandaşlarının Avrupa'da yaşayan Türklere ve Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerine yönelik saldırıları da görüşülecek. Saldırıların tekrarlanmaması için Avrupa’daki makamlarla kurulan temasların yansımaları ve atılabilecek adımlar ele alınacak.
Washington yönetimiyle ilişkiler
Washington yönetimiyle ilişkiler, kurulun gündemindeki bir diğer konu olacak.
Amerika Birleşik Devletleri ile F-16 tedariki için yürütülen süreçteki son durum ve Cumhurbaşkanı'nın mayıstaki Washington ziyareti Kurul tarafından ele alınacak.
İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlar
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının durdurulması, acil ve tam ateşkes çağrısı, insani yardımların ulaştırılması ve iki devletli çözüm için harekete geçilmesi için yapılabilecekler de MGK'da görüşülecek.