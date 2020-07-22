Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun yemek organizasyonuna tepki gösterdi: Bundan daha ala bir israf var mı?

AK Partili Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 11 CHP'li büyükşehir belediye başkanına, İBB'nin kasasından ödediği yemeğe tepki gösterdi. Göksu, '11 CHP'li büyükşehir belediye başkanına çalıştay yapıyorsunuz ve bunu İBB'nin kasasından ödüyorsunuz, bu etik değil. Yemekte kişi başına düşen fatura 6 bin 395 lira. Bundan daha ala bir israf var mı?' dedi.