Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Milli Güvenlik Kurulu toplandı
POLİTİKA

Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Haber Merkezi AA
MGK toplantısı başladı.
MGK toplantısı başladı.

ANKARA (AA) - Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.15'te başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii paylaşımı: Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii paylaşımı: Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin

Erdoğan ve Merkel arasında kritik görüşme: Libya ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı
GÜNDEM
Erdoğan ve Merkel arasında kritik görüşme: Libya ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı

Hakkını söke söke alan ülke: Cumhurbaşkanı Erdoğan pek çok konuda mesaj verdi
GÜNDEM
Hakkını söke söke alan ülke: Cumhurbaşkanı Erdoğan pek çok konuda mesaj verdi

Aylar sonra ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen MGK toplantısı başladı
OYNAT 00:59
Aylar sonra ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen MGK toplantısı başladı
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.


Abone Ol Google News
Minibüs şoförlerinden taktik

Minibüs şoförlerinden taktik

​Denetimde normal; sonrasında ise tıka basa dolu...
Pınarın katledildiği ev kan donduruyor

Pınar'ın katledildiği ev kan donduruyor

​Varilin yanında yanmış kağıt parçaları ve dağınık halı...
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaştan Ayasofya açıklaması: Cuma günü her şey hazır olacak

Tepki çeken sözleri nedeniyle daha önce de özür dilemişti.

Bir hafta sonra bedava

Bir hafta sonra bedava

​Yıldız isimler, sezon sonu itibarıyla serbest kalacak.

​CHP'nin sözde hastanesine bir hasta bile gelmediği için kilit vuruldu.

Ayasofya'ya güneş başka doğdu

Ayasofya'ya güneş başka doğdu

​İlk namaza hazırlıklar sürerken havadan görüntülendi.

PSG'den ayrılacak mı? Mbappe transfer kararını açıkladı
Spor

PSG'den ayrılacak mı? Mbappe transfer kararını açıkladı

Dünyanın en değerli futbolcusu olarak gösterilen 21 yaşındaki Mbappe yeni sezon da PSG forması giyeceğini söyledi. Fransız yıldız, "Kulübümle sözleşmem 2022'ye kadar devam ediyor. 50. yılın kutlanacağı bu özel sezonda PSG'de forma giymeye devam edeceğim" dedi.
Zonguldak'ta vahşet: Tadilat yapan iki işçi öldürülüp, ormana gömüldü
Gündem

Zonguldak'ta vahşet: Tadilat yapan iki işçi öldürülüp, ormana gömüldü

Muğla'da kaybolduktan beş gün sonra eski erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğü, cansız bedeni varile koyulup yakıldıktan sonra üstüne beton döküldüğü belirlenen 27 yaşındaki Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili yankılar devam ederken, bir vahşet haberi de Zonguldak'tan geldi. Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde, evde tadilat çalışması yapan Salim Çatma ve Soner Çatma'nın öldürülerek ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, cesetleri traktörle ormana taşıyarak gömdükleri tespit edilen ev sahibi İsmail A., oğlu Serkan A. ve akrabaları S.K. ise aranıyor.
Cesette ağır işkence izlerine rastlandı: Terör örgütü YPG/PKK, fidye için alıkoyduğu genci işkenceyle öldürdü
Dünya

Cesette ağır işkence izlerine rastlandı: Terör örgütü YPG/PKK, fidye için alıkoyduğu genci işkenceyle öldürdü

YPG/PKK'lı teröristler yaklaşık 10 ay önce Rakka'nın Tabka ilçesinde, Deyrizorlu Azaba Aziz Eş-Şelleş'ı, terörist oluşumlar içinde bulunduğu gerekçesiyle alıkoydu. 26 yaşındaki Şelleş'in serbest bırakılması için ailesinden yüklü miktarda para isteyen örgüt, yoksul aileden istediğini elde edemeyince genci işkenceyle öldürdü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.