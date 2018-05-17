Milli İrade Platformu: Kudüs davasının yanındayız

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, Milli İrade Platformu'nun Haliç Kongre Merkezi'nde "Kudüs Kırmızı Çizgimizdir" başlığıyla düzenlediği toplantıda sivil toplum kuruluşlarının ortak basın metnini okudu.

ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasının ekonomik ve siyasi buhranlarla boğuşan dünyayı daha büyük bir kaos ortamına sürüklediğine dikkati çeken Tülün, "1948'den itibaren işgallerini artırarak devam ettiren siyonist İsrail, yaptığı katliamlarla tam bir terör devleti haline gelmiş ve başta Amerika olmak üzere emperyalist güçlerden almış olduğu cesaretle ramazan arifesinde çok büyük bir katliam daha gerçekleştirmiştir. ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını barışçıl yollarla protesto edenlere yönelik saldırılarda çok sayıda Filistinli kardeşimiz şehit olmuş ve binlercesi de yaralanmıştır. Bu olaylar esnasında yaşananlar bir kez daha siyonizmin kanlı yüzünü ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Tülün, tüm dünyanın gözü önünde yaşanan katliamlara halklar nezdinde tepki gösterildiği belirterek, devletlerin duyarsızlığının ise tahammül edilemez noktaya geldiğini söyledi.

#Canlı: Milli İrade Platformu, #İstanbul'da "#Kudüs Kırmızı Çizgimizdir" konulu basın açıklaması gerçekleştiriyor. https://t.co/iya0qiioxN — AA Canlı (@AACanli) 17 Mayıs 2018

'Kudüs' çağrısı

Yusuf Tülün, Kudüs'ün unutulmaması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Milli İrade Platformu olarak, Filistin ve Kudüs davasının yanındayız. Kadın erkek, genç yaşlı bütün vatandaşlarımızı Kudüs'ün özgürlüğü için duyarlılıklarını göstermeye ve inisiyatif almaya, Ramazan vesilesiyle Kudüs ile ilgili etkinlikler yapmaya, yapılacak etkinliklere destek olmaya ve Kudüs'ü ziyaret etmeye davet ediyoruz."

"Birleşmiş Milletleri işlevsiz hale getirmiştir"

İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Filistin meselesinin çözümüne yönelik hiçbir kararına uymamayı alışkanlık haline getirdiğine vurgu yapan Tülün, şöyle devam etti:

"ABD yönetimi büyükelçiliğin Kudüs'e taşınma kararı alarak, bu konuda tarafsızlığını yitirmiş, Birleşmiş Milletleri işlevsiz hale getirmiş ve ABD'nin bu tavrı, terör devleti İsrail'i daha da cesaretlendirerek büyük bir katliam yapmasına yol açmıştır. Her fırsatta dünyaya insan hakları ve demokrasi üzerinden ahkam kesen Batı ülkeleri, dünyanın en büyük hapishanesinde işlenen zulümlerin sorumlusu katil İsrail'e sesini çıkarmıyor. Kuruluş amacı Kudüs'ün özgürlüğü olan İslam İşbirliği Teşkilatı da tüm bu süreçlerde zayıf kalmış, İslam ülkelerindeki yönetimlerin bir kısmı neredeyse siyonistlerle birlikte hareket etmişlerdir."

Tülün, bu noktada Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuna vurgu yaparak, "Cumhurbaşkanımızın Filistin ve Kudüs konusunda kararlı duruşunu önemsiyor ve destekliyoruz. Biliyoruz ki ABD yönetimini ve İsrail'i cesaretlendiren, bölge ülkeleri yönetimlerinin etkisizliği ve sessizliğidir. Başta bu ülkeler olmak üzere tüm İslam alemini Filistin ve Kudüs davasına sahip çıkmaya, yarın İstanbul'da toplanacak olan İslam İşbirliği Teşkilatı'nı güçlü bir duruş sergilemeye ve cesur kararlar almaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Kudüs'ün sadece Filistinlilerin meselesi olmadığını dile getiren Tülün, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın özgürlüğünün tüm Müslümanların sorumluluğu olduğunu kaydetti.

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