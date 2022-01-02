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POLİTİKA

Milli İrade Platformu'ndan din eğitimine 'orta çağ zihniyeti' diyen CHP'li Özel'e tepki: Bir de helalleşmek istiyorlar

Milli İrade Platformu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Diyanet'in 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik din eğitimini 'orta çağ zihniyeti' olarak tanımlamasına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada "Orta çağ zihniyetine sahip, siyaset iddiasında bulunanlar bir kez daha harekete geçmiştir. Aziz milletimizin gözünün içine baka baka bir de helalleşme isteyerek, değerlerimize hakaret ederek, milletin kendilerine teveccüh edeceğini düşünmektedirler." denildi.

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Haber Merkezi AA
Milli İrade Platformundan din eğitimine orta çağ zihniyeti diyen CHPli Özele tepki: Bir de helalleşmek istiyorlar
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel

Platformdan yapılan açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 4-6 yaş dönemindeki Kur'an-ı Kerim eğitimine yönelik sözlerine karşılık, platformun destekçisi 300'ü aşkın sivil toplum kuruluşunun bir basın açıklamasına imza attığı belirtildi.

İnsanlığın bilimsel ve teknolojik alanlarda ilerlemesine etki eden çağdaş ilimlerle birlikte çocukların ahlaki gelişimine katkı sağlayacak, vatanına, milletine, devletine bağlı, insani değerler taşıyan bireyler olmasına yardımcı olacak değerleri de öğrenmeleri gerektiği ifade edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Peygamber Efendimizin (s.a.v.) 'Ben, ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.' hadisini hayatlarına tatbik etmek isteyen aziz milletimiz, 'Ağaç yaşken eğilir.' düsturuyla güzel ahlakı ve dinimizin temel vecibelerini, çocuklarının öğrenmesini isteyerek Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından yürütülen çalışmalara büyük bir teveccüh göstermektedir.

Her fırsatta dinimize, manevi değerlerimize özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı'mıza saldıran ve yıpratmaya çalışan, yalan yanlış bilgilerle milletimizin faydasına olan hizmetleri karalama girişiminde bulunan, orta çağ zihniyetine sahip, siyaset iddiasında bulunanlar bir kez daha harekete geçmiştir. Aziz milletimizin gözünün içine baka baka bir de helalleşme isteyerek, değerlerimize hakaret ederek, milletin kendilerine teveccüh edeceğini düşünmektedirler.

21.yüzyıl Türkiyesinde aziz milletimiz size itibar etmeyecek ve hakkını helal etmeyecektir. Siyasi malzeme yapılmaya çalışılan konu evlatlarımızın geleceğidir. Ülkemizin geleceği için atılan her türlü olumlu adımın karşısında duran bu çağ dışı zihniyeti kınıyor, yapılan ithamları sahibine geri iade ediyoruz."

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Numan Kurtulmuş'tan CHP'li Özgür Özel'e tepki: Kur’an eğitimine Orta Çağ zihniyeti demek karanlık bir CHP zihniyetidir
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Numan Kurtulmuş'tan CHP'li Özgür Özel'e tepki: Kur’an eğitimine Orta Çağ zihniyeti demek karanlık bir CHP zihniyetidir
AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı'nın AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlediği 'Teşkilat Akademisi Eğitim Programı'na AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş katıldı. CHP'li Özgür Özel'in Kur'an eğitimini hedef alan açıklamalarına tepki gösteren Kurtulmuş, 'CHP'nin sözcülerinden bir zatın, Kur'an eğitimini Orta Çağ karanlığının bir parçası olarak anlatma zihniyeti, karanlık bir CHP zihniyetidir. Hem helalleşmeden bahsedeceksiniz hem halkın neredeyse tamamının kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim eğitimini Orta Çağ zihniyeti olarak değerlendireceksiniz. Sadece Kur'an eğitimini karşısına almak değil, Kur'an'la yoğrulan eğitim sisteminin bir çağ dışı zihniyeti olduğunu ifade etmek de esas çağ dışılıktır ve CHP'nin ortaya koyduğu bir zihniyettir' ifadelerini kullandı.
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