Milli ittifak için komisyon kurulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, bazı milletvekilleri ile kahvaltında bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen kahvaltılı toplantıya Ağrı, Balıkesir, Bayburt, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muş, Osmaniye ve Trabzon milletvekilleri katıldı.

Görüşme sonrası AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. AK Parti ve MHP arasındaki ittifak görüşmelerine ilişkin "Biz ittifakı bir milli mutabakat meselesi olarak görüyoruz. Bizim Sayın Bahçeli ve MHP ile yaptığımız görüşmelerin büyük bir milli mutabakanı ilk adımı olarak görüyoruz" dedi. Mahur Ünal görüşme neticesinde komsiyonların oluşturulacağını dile getridi. Ünal'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

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Bizim, Sayın Bahçeli ve MHP ile yürüttüğümüz görüşmeler, aynı zamanda büyük bir milli mutabakatın ilk adımı mesabesindedir.

MHP ile ittifak komisyonu



Önümüzdeki süreçte oluşturulacak komisyon aracılığıyla bu mesele teknik olarak çalışılacaktır. Şu anda AK Parti, uyum yasaları çerçevesinde bu ittifak konusunu çalışmaktadır. AK Parti için ittifak, bir teknik meseleden ziyade bir milli mutabakat meselesidir.