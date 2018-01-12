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MUŞ

'Milli ittifak Türkiye'yi güçlendirmek için yapılıyor'

Başbakan Yardımcısı Işık, AK Parti ve MHP arasındaki 'milli ittifak' ile ilgili, "Bu ittifak milli ve yerli olanlarla bir araya gelme, Türkiye’nin gücünü tahkim etme, içerideki yardımlaşmasını en yüksek seviyeye çıkararak bölgesel gelişmeler konusunda Türkiye’nin en fazla söz hakkı elde etmesi için yapılıyor" dedi.

Haber MerkeziIHA
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Muş'ta partisinin olağan il kongresinde açıklamalar yaptı.
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Muş'ta partisinin olağan il kongresinde açıklamalar yaptı.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti-MHP ittifakıyla ilgili, "Bu ittifak milli ve yerli olanlarla bir araya gelme, Türkiye’nin gücünü tahkim etme, içerideki yardımlaşmasını en yüksek seviyeye çıkararak bölgesel gelişmeler konusunda Türkiye’nin en fazla söz hakkı elde etmesi için yapılıyor" dedi.

AK Parti Muş İl Başkanlığı Ocak Ayı Danışma Meclisi toplantısına katılan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Muş’un çok güzel, Allah’ın bütün nimetleri esirgemeden bahşettiği bir il olduğunu söyledi.

Bu topraklarda iyiliğin, güzelliğin, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin yeşerdiğini ifade eden Fikri Işık, milletin mayasının çok güçlü olduğunu, bu nedenle hangi kasırgalar eserse essin bu milletin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine bir halel getiremediğini vurguladı. Işık, "Bu toprakları kardeş kavgasıyla, enerjilerin kendi içinde harcandığı, bölgedeki gelişmelere kayıtsız kalsın diye ciddi gayretlerin gösterildiği dönemleri yaşadık. Terör bunlardan bir tanesiydi. Terör, içimize sokulan bir fitne, sırtımızdan bize vurulmak istenen bir hançerdi. Ama o fitneyi millet olarak tüm kesimleriyle boşa çıkarmayı başardık. Bunun sayesinde şu anda önemli başarıları her gün yaşıyoruz. Terörle mücadeleyi sonuna kadar sürdürüyoruz. Terörün bölgeye verdiği zararı başka bir şey vermedi. Belli göstergelerde bölgemiz, Türkiye ortalamasının altındaysa bu terör nedeniyledir. Arzu ettiğimiz kalkınmayı, üretimi, istihdamı başaramadıysak bu terör korkusundan dolayı yatırımcının ve yatırımın gelmemesindendir. Hamdolsun artık o günler geride kaldı"

"Dünyanın mazlum milletlerine el uzatan bir ülke noktasına geldik"

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti kurulduğunda uçurumun kenarında olan, IMF 500 milyon dolar vermediğinde maaşların ödenemediği dönemlerin yaşandığı Türkiye’nin, şimdi yılda 4,5-5 milyar dolar dış yardım yapan, dünyanın mazlum milletlerine el uzatan bir ülke noktasına geldiğini kaydetti. Bunları yaparken, Gezi olaylarını, 17-25 Aralık yargı darbesini, Kobani eylemlerini, en son 15 Temmuz hain darbe girişimini yaşadıklarını hatırlatan Başbakan Yardımcısı Işık, şunları kaydetti

"Bu ittifak kesinlikle milli olan tüm güçlere açıktır"

AK Parti-MHP ittifakına dikkat çeken ve bölgede bu kadar büyük sıkıntıların yaşandığı bir ortamda AK Parti olarak MHP ile bir ittifak çalışması başlattıklarını belirten Işık, "Bu ittifak milli ve yerli olanlarla bir araya gelme, Türkiye’nin gücünü tahkim etme, içerideki yardımlaşmasını en yüksek seviyeye çıkararak bölgesel gelişmeler konusunda Türkiye’nin en fazla söz hakkı elde etmesi için yapılıyor. Bu ittifak kesinlikle milli olan tüm güçlere açıktır. Milli ve yerli olan kim varsa bu ittifakın içinde bulunabilir. Hedefimiz bu sıkıntılı süreçte Türkiye’nin duruşunun çok daha bir ve beraberlik içinde güçlü olmasını sağlamak. Bu çalışmalarımızı özellikle bölgenin bir takım hesaplara kurban gitmemesi için önemli ve elzem görüyoruz. Bölgenin aslında huzuru ve sükunu için yapılması gereken çalışmaların bir parçası olarak görüyoruz. İnanıyorum bu ittifak bizim gücümüze güç katacaktır. Bu noktada yapacağımız her çalışma bölgenin huzuruna ve gelişmesine katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Buradaki toplantının ardından esnaf ziyaretinde bulunan Fikri Işık, daha sonra Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

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