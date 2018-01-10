Milli ittifak Yunan basınını rahatsız etti

Yunanistan'da yayın yapan Ethnos Gazetesi yazarı Hristos Stasinopulos, Türk siyasetinde yaşanan gelişmeleri köşesine taşıdı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki milli ittifakı değerlendiren Yunan yazar, MHP'nin yanlış bir adım attığını savundu.
İttifak nedeniyle MHP'nin alacağı destekte azalma olacağını iddia eden Stasinopulos, partinin 2019 yılında yapılacak seçimlerde seçim barajının altında kalacağını ileri sürdü.
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