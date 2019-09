Milli Savunma Bakanı Akar: B planı da var, C planı da Akar: B planı da var, C planı da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile devam eden Güvenli Bölge çalışmalarına ilişkin, "Herhangi bir şekilde bize verilen sözlerde bir aksaklık olursa, bunlar yerine getirilmezse, bununla alakalı olarak Silahlı Kuvvetlerimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin B planı da var, C planı da var. Onları da uygulamaya koymaya hazırız. Gerekirse, Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, kendi göbeğimizi kendimiz kesebilecek durumdayız" dedi.

Haber Merkezi 03 Eylül 2019, 09:46 Son Güncelleme: 03 Eylül 2019, 10:32 DHA