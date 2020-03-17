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POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Akar: Birlik ve karargahlara ziyaretçi alınmayacak

Milli Savunma Bakanı Akar: Birlik ve karargahlara ziyaretçi alınmayacak

Milli Savunma Bakanı Akar'ın komuta kademesi ile Bakanlıkta yaptığı toplantıda, TSK'da koronavirüsle mücadele kapsamındaki yeni önlemler ele alındı.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirleri, yurt içi ve yurt dışındaki harekatları, hudutların güvenliğini ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin diğer faaliyetlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde uygulayacaklarını belirterek, "Yükümlü erbaş ve erlerimizin celp işlemlerine, mevcut planlar çerçevesinde devam edilecektir. Gençlerimizin eğitim merkezlerine katılışları sırasında Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak ek önlemler de alınacaktır." dedi.

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Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın da katılımıyla dün akşam Bakanlık'ta düzenlenen toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Koronavirüs kapsamındaki önlemleri ele aldı.

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Akar, muhabirlerin dün gerçekleştirilen toplantıyı hatırlatarak konuya ilişkin soruların üzerine, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplum sağlığını tehdit eden koronavirüse karşı aldığımız birçok tedbiri, geçen hafta hayata geçirmiş bulunuyoruz. Genelkurmay Başkanımız, kuvvet komutanlarımız ve ilgili personelimizin katılımıyla yaptığımız toplantıda, ilave birtakım önlemlerin de bugünden itibaren uygulamaya konulması kararı alınmıştır. Günlük hayatımızı biraz zorlaştırmakla birlikte aldığımız kararlarla personelimizin ve tabii ki halkımızın virüsten korunmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Birlik ve karargahlara ziyaretçi alınmayacak

"Bu tedbirler, yurt içi ve yurt dışı harekatlarımızı, hudutlarımızın güvenliğini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer faaliyetlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde uygulanacaktır." ifadesini kullanan Akar, alınan tedbirleri şöyle özetledi:

  • "Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları ile Harp Enstitüleri, 13 Nisan 2020 tarihine kadar tatil edilmiştir. Tören, konferans, kısa süreli toplantı, kurs, fuar, seminer gibi faaliyetler de iptal edilmiştir. Bu dönemde birlik, karargah ve kurumlara ziyaretçi alınmayacaktır. Orduevleri ve misafirhanelere görevli personel ile mücbir sebepler için konaklayanlar haricinde, kimse kabul edilmeyecek, günü birlik girişlere izin verilmeyecektir. Milli ve uluslararası tatbikatlar ertelenmiştir. Yurt dışı geçici görevler de ikinci bir emre kadar durdurulmuştur. Şu anda yurt dışında olan personel yurda dönüşlerinde sağlık kontrolüne tabi tutulacak ve belirli bir süre diğer personel ile temasları önlenecektir."

Hudut birliklerindeki önlemler

Celp işlemlerine ilişkin de bilgi veren Akar, şunları kaydetti:

  • "Yükümlü erbaş ve erlerimizin celp işlemlerine mevcut planlar çerçevesinde devam edilecektir. Gençlerimizin eğitim merkezlerine katılışları sırasında Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak ek önlemler de alınacaktır. Aileleri tarafından bizlere emanet edilen Mehmetçiklerimizin hafta sonu izinlerini bir süreliğine durdurmuştuk. Askerlerimizin sağlığını ön planda tutarak hayata geçirdiğimiz bu uygulamanın yanı sıra ilave tedbirler de aldık, almaya devam ediyoruz. Hudut birliklerinde de çeşitli önlemler aldık. Yasa dışı geçişlerle mücadeledeki faaliyetimizi personelimizi virüse karşı koruyacak şekilde, koruyucu elbise ve maske takviyesi dahil yeniden düzenledik.
  • Aldığımız tedbirler, bunlarla sınırlı olmayıp günlük hayatın akışı içinde gerekli tedbirler teknolojik imkanlar da kullanılarak alınmaktadır. Milli Savunma Bakanlığı tüm teşkilatı ile bu salgın riskine karşı teyakkuz halindedir. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, ilgili bakanlık ve kurumlarla koordineli şekilde gerekli tedbirler alınmaktadır. Gelişmeler, dikkat ve hassasiyetle takip edilmektedir."
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