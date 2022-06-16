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POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Akar ile Yunanistan Savunma Bakanı Pabagiotopoulos NATO'da görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos görüştü.

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Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Akar ile Yunanistan Savunma Bakanı Pabagiotopoulos NATOda görüştü
Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüştü.

  • Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı'ndaki mesaisini sürdürüyor.

Toplantı kapsamındaki oturumlara katılan Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın "Savunma ve Caydırıcılık" konulu oturumunun ardından yapılan görüşmede, "Mevcut sorunların çözümü için iletişim kanallarının açık tutulması, pozitif gündeme odaklanılması, bunun iyi komşuluk ilişkileri ile ikili ve bölgesel iş birliğine sağlayacağı katkı, tansiyonun düşürülmesi için diyaloğun sürdürülmesinin önemi" üzerinde durulduğu öğrenildi.

Bakan Akar Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü
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Bakan Akar Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı'ndaki mesaisini sürdürüyor.

Toplantı kapsamındaki oturumlara katılan Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü.


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