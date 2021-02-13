Gündem Milli Savunma Bakanı Akar komuta kademesi ile sınır hattındaki birlikleri denetliyor
POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Akar komuta kademesi ile sınır hattındaki birlikleri denetliyor

Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ile sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ile sınır hattında.
Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ile sınır hattında.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde teröristlere ait hedeflere yönelik gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 Harekatı’nın sevk ve idare edildiği sınır hattında Harekat Merkezi’ne geldi.

AA
Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ile sınır hattında.
  • Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Şırnak’a geldi.

AA
Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ile sınır hattında.

Şerafettin Elçi Havalimanı’nda Vali Ali Hamza Pehlivan, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattına gitti.

AA
Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ile sınır hattında.

Buradaki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunan Akar ve komutanlar, daha sonra Irak'ın kuzeyindeki Gara'da teröristlere ait hedeflere yönelik gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 Harekatı’nın sevk ve idare edildiği Harekat Merkezi’ne geçti.

AA
Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ile sınır hattında.

Akar, beraberindeki komutanlarla buradaki inceleme ve denetlemelerini sürdürüyor.

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