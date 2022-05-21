Milli Savunma Bakanı Akar Pakistanlı mevkidaşıyla görüştü

Kolunu bacağını sarıp duygu sömürüsü yapan dilenci zabıtaya yakalandı: 277 lira ceza kesildi

Gaziantep'te, engelli gibi davranıp kolunu ve bacağını sargıya alarak dilenen Doğan C.'yi, sivil zabıta ekipleri yakaladı.



Zabıtanın uyarısına rağmen sağlık sorunu olduğunu söyleyen Doğan C., görevlilerin ısrarıyla sargı bezlerini çıkardı. Dilenmenin yasak olduğunu, ceza keseceğini söyleyen zabıtanın karakola götürdüğü Doğan C., ekiplerin uyarısıyla kolunu ve bacağını rahatlıkla hareket ettirdi, oturup kalkarken de bir sorunu olmadığı görüldü.



Doğan C.'ye götürüldüğü zabıta karakolunda 277 TL idari para cezası uygulandı.

