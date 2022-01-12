​Milli Savunma Bakanı Akar: Planlı terör saldırıları tahammül sınırımızı zorluyor

Asansör arızasını defalarca İBB'ye bildiren engelli vatandaş sonunda isyan etti: Ben artık çok yoruldum

İstanbul'da vatandaşları canından bezdiren sorunlara bir yenisi daha eklendi. Hilal Demir isimli engelli vatandaş, Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattının Vatan istasyonundaki iki asansörün de aylardır arızalı olduğunu söyledi. Konu hakkında İBB'ye son üç ayda birçok kez talep attığını fakat asansörlerin tamir edilmediğini ifade eden engelli vatandaş, '2012 yılından beri tekerlekli sandalye kullanıyorum İstanbul'da. Asla bu kadar uzun süreli bir arıza görmedim. Ben artık çok yoruldum.' diyerek isyan etti.