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ANKARA

Milli Savunma Bakanı Akar: Planlı terör saldırıları tahammül sınırımızı zorluyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 3 askerimizin şehit olduğu Akçakale saldırısından sonra 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Akar, “Sınırlarımızın ötesinde planlı yapılan bu saldırılar tahammül sınırımızı zorlar hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Milli Savunma Bakanı Akar: Planlı terör saldırıları tahammül sınırımızı zorluyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akçakale’deki terör saldırısına ilişkin, sınırların ötesinde planlı yapılan bu saldırıların tahammül sınırlarını zorlar hale geldiğini belirterek, “Cezalandırma operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda devam edecek” dedi. Akar, Akçakale’de 3 askerin şehit olduğu terör saldırısının ardından başlatılan operasyonlara ilişkin sorusunu yanıtladı.

22 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Hain saldırının ardından gerekli operasyonların hemen başlatıldığını vurgulayan Akar, şunları söyledi:

  • “Sınırlarımızın ötesinde planlı yapılan bu saldırılar tahammül sınırımızı zorlar hale gelmiştir. Şehitlerimizin kanları yerde bırakılmadı, bırakılmayacak. PKK/YPG hedeflerini güçlü şekilde vurduk, bundan sonra da vurmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar 22 terörist etkisiz hale getirildi. Bu sayının daha da artacağını değerlendiriyoruz.

TÜM ŞİDDETİYLE DEVAM EDECEK

Cezalandırma operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda sürecek. Bütün muhataplarımızın mutabakatlar kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmesini beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Şehitlerimize tekrar Allah’tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’mize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz.”

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