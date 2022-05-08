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ANKARA

Milli Savunma Bakanı Akar sahte sınır haberlerine tepki gösterdi: Gerçekleri görün

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır güvenliği konusunda yalan haberler, sahte videolar ve dezenformasyonla farklı bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, “Tüm açıklamalara ve bilgilendirilmelere rağmen, maalesef bazıları gerçekleri anlamamakta ısrar ediyor” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanı Akar sahte sınır haberlerine tepki gösterdi: Gerçekleri görün
Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akdeniz Bölge Komutanlığı Yeni Rıhtım ve İskele Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada hudut güvenliği konusunda yalan haberlerle bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.

MEHMETÇİK HUDUTLARDA

Sınırların güvenliğini milli bir mesele olarak nitelendiren Akar, şunları kaydetti:

  • “Yapılan tüm açıklamalara, bilgilendirmelere rağmen maalesef bazıları gerçekleri anlamamakta, dinlememekte, görmemekte, duymamakta ısrar ediyorlar. Hudutların korunması milli bir meseledir. Bunun herkes tarafından anlaşılması lazım. Mehmetçik hudutlarda kendisine sağlanan imkanları en etkin şekilde kullanıyor.”

“Yılbaşından bugüne kadar hudutlarımızda 2 bin 65 kişi yakalandı, 132 bin 473 kişi engellendi” diyen Akar, hudutlarda birlik sayısı, altyapı, araç gereç, donanım bakımından Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirlerinin alındığını vurguladı.

30 SENE ÖNCEDEN BAHSEDİYORLAR

Bazı basın yayın organlarında sınır güvenliği tedbirlerine yönelik yer alan yorumları da eleştiren Akar, “Bazıları gerçekleri bilmeden, 20-30 sene önceki konulardan bahsediyor. Bu yanlıştır. Hudutlarımızda çok ileri teknolojiler kullanılıyor. Bu büyük ve gelişmiş imkanların sağlanmasından dolayı milletimize, devletimize şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Önemli bir lojistik üs

Akdeniz Bölge Komutanlığı’nın yeni rıhtım ve iskeleleri tüm yüzer unsurların kullanımına uygun hale getirildi. Açılışı yapılan yeni rıhtım ve iskelelerin Doğu Akdeniz’de önemli bir lojistik üssü olması bekleniyor.

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