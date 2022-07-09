Gündem Milli Savunma Bakanı Akar Süleyman Şah Türbesini ziyaret etti
ANKARA

Milli Savunma Bakanı Akar Süleyman Şah Türbesini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Milli Savunma Bakanı Akar Süleyman Şah Türbesini ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Akar Süleyman Şah Türbesi'ni ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Gaziantep'e geldi. Havalimanında Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, 6'ncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile sınır hattına geçti.

Suriye sınırı boyunca alınan fiziki güvenlik tedbirlerini helikopterle havadan inceleyen Bakan Akar, daha sonra Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu ile 8'nci Hudut Bölük Komutanlığına gitti. Son dönemde Suriye'nin kuzeyinde artan terör saldırılarına ilişkin bilgi alan, sınır hattında alınan güvenlik tedbirlerini yerinde inceleyen ve talimatlar veren Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla türbeyi ziyaret ederek dua da etti. Ziyaretinin sonunda Bakan Akar öptüğü Türk bayrağını karakol komutanına emanet etti.

DHA

8'inci Hudut Bölük Komutanlığında Mehmetçik ile bayramlaşan Bakan Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesinin Suriye sınır hattındaki inceleme ve denetlemeleri devam ediyor.

Bakan Akar mevkidaşı Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü
GÜNDEM
Bakan Akar mevkidaşı Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Tahıl koridoru için olumlu sonuç alacağız
GÜNDEM
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Tahıl koridoru için olumlu sonuç alacağız
Anlaşma sonlandı

Anlaşma sonlandı

​Elon Musk Twitter'dan vazgeçti.
Türkiye gaza bastı

Türkiye gaza bastı

​Petrol üretiminde yeni rekor.
Biden’dan yeni gaf: Kendisine yazılan notları okudu

​Bakan Kirişci sosyal medya hesabından duyurdu.

​Bakan Koca'dan 50 yaş üstüne koronavirüs uyarısı.

Bir haftada 100 bine yakın araç giriş yaptı.

Valilik saat verdi

Valilik saat verdi

Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı...

Hayati tehlikesi olan Muhammed için canla başla mücadele ettiler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.