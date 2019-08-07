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POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Akar: Toplantılar olumlu oldukça yapıcı geçti

Akar: Toplantılar olumlu oldukça yapıcı geçti

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD heyeti ile görüşmelere ilişkin, "Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştığını memnuniyetle müşahade ettik. Toplantılar olumlu, oldukça yapıcı geçti" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Hulusi Akar
Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Büyükelçiler Konferansı'nın yapıldığı otele gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin ABD heyeti ile Milli Savunma Bakanlığındaki görüşmelere ilişkin sorusu üzerine Akar, şunları söyledi:

"5 Ağustos'ta askeri heyetler arasındaki görüşmeler başladı, şu anda da devam ediyor. Bu saatlerde bitmesini bekliyoruz. Bu görüşmeler sırasında bütün görüş ve taleplerimizi arkadaşlarımız muhataplarına ilettiler. Bu çerçevede bizim terör örgütleri DEAŞ ile YPG ile mücadele ettiğimizi ve bu mücadelenin sürmekte olduğunu, ayrıca ABD ile birlikte güvenli bölgeyi tesis etmeyi arzu ettiğimizi, bu manada taleplerimizi sıraladığımızda, 30-40 kilometrelik derinlik olması gerektiği, bu bölge içindeki YPG'lilerin tamamen buradan çıkarılması gerektiği, ayrıca YPG'nin elindeki ağır silahların toplanması ve bölge dışına çıkarılması, bunun dışında teröristler tarafından yapılmakta olan birçok tünel, tahkimat ve mevzilerin tahrip edilmesi ve bunları da Türk ve ABD askerlerinin birlikte yapması konusundaki taleplerimizi, isteklerimizi açık ve net bir şekilde masaya koyduk. Burada biz ABD'li dostlarımızdan müttefiklik ruhuna, stratejik ortaklık ruhuna uygun bir şekilde davranmalarını bekliyoruz. Başta silah, mühimmat olmak üzere YPG'lilere verdikleri destekleri sonlandırmalarını bekliyoruz."

Akar, Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoruna izin vermeyeceklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

  • "Ülkemizin güneyinde herhangi bir şekilde bir terör koridoru oluşmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu konuda yapılması gereken neyse bunu mümkünse ABD ile birlikte, değilse kendi başımıza yapmaya kararlı olduğumuzu yine ifade ettik. Toplantılarda bütün güvenlik endişelerimizi dile getirdik. Bu dile getirdiğimiz endişeler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştıklarını memnuniyetle müşahade ettik. Toplantıların değerlendirmesini yaptığımızda, olumlu geçtiğini, oldukça yapıcı yaklaşım içinde olunduğunu söylememiz yanlış olmayacaktır."

Konuya ilişkin Bakanlık tarafından açıklama yapılacağını belirten Akar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da birçok kez dile getirildiği üzere biz bu konuda ABD'li müttefiklerimizle beraber hareket etmeyi, davranmayı, çalışmayı arzu ediyoruz. Eğer bu mümkün olmazsa bu konuda ülkemizin, milletimizin ve bölgedeki dost ve kardeş halkın da güvenliğini, huzurunu sağlamak bakımından yapmamız gereken neyse bunları da yapacağımızı defaatle söylemiş bulunuyoruz. Bu konudaki planlarımız, hazırlıklarımız, sahadaki birliklerimizin konuşu, duruşu hepsi tamamlanmış vaziyette. Ama biz dost ve müttefik ABD ile birlikte hareket etmeyi arzu ettiğimizi de söyledik, bu şekilde arzu ediyoruz."

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