|
Gündem

Milli Savunma Bakanı Akar'dan trafik kazasında şehit olan 2 asker için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Iğdır'daki trafik kazasında şehit olan 2 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

16:58 . 24/01/2023 Salı
AA
Hulusi Akar

Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada,
"Iğdır'da bugün meydana gelen araç kazası sonucu kahraman silah arkadaşlarımız Uzman Çavuş Muammer Ay ve Ulaştırma Sözleşmeli Er Ali Arslan yaralanmış, personellerimiz derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuşlardır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"
ifadelerine yer verildi.
Bakan Akar da yayımladığı mesajda,
"Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim"
ifadelerini kullandı.

#başsağlığı mesajı
#ığdır
#Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
#Şehit Asker
#TRAFİK KAZASI
19 dakika önce
default-profile-img
Milli Savunma Bakanı Akar'dan trafik kazasında şehit olan 2 asker için başsağlığı mesajı
İzmir’de taksilerin yeni ücret tarifesi belli oldu
Bozuk şurup alarmı: 300 çocuğun ölümüne neden oldu
TOKİ işyeri kura sonuçları belli oldu mu?
İYİ Partili Türkkan ve CHP'li Başarır komisyona yazılı savunma verdi
Son deprem nerede oldu? 24 Ocak son dakika depremler listesi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.