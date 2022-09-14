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ANKARA

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a sert uyarı: Tekrarlatmayın akıllı olun

Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan'ın provokasyonlarına yönelik, "Bazıları sizin kulağınıza bir şeyler söyleyebilirler. Aynı şeyi tekrarlatmayın. Akıllı olun" dedi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Macron ile görüşmesinde “Adalarımıza gece geleceklerini söyleyenleri, gün ışığında bekliyoruz” diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanı Akardan Yunanistana sert uyarı: Tekrarlatmayın akıllı olun
Hulusi Akar

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan’ın iyi komşuluk ve dürüst diyalog yerine meydan okumayı tercih ettiğini kaydetti.

Mustafa Şentop
Mustafa Şentop

Adaların silahlandırılmasına göz yumulmayacağını vurgulayan Şentop, “Yunanistan’ın Adalar Denizi’ni bir Yunan gölüne çevirmek istemesi kabul edemeyeceğimiz bir durumdur. Hava sahamızın ihlalleri ve uçaklarımıza yönelik tacizler de yoğun şekilde devam etmektedir. Müzakere yoluyla bu sorunların çözülmesi yönünde görüş ve kararlılığımızı ortaya koyduk. Bu olmadığı takdirde Türkiye, sorunları, meydan okumaları, her türlü yöntemle çözebilecek kudrettedir” dedi.

Hulusi Akar
Hulusi Akar

Yunanistan’ın artan tahriklerini değerlendiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar “Tarihten ders alın diyoruz. Yeni maceralara girmeyin. Bazıları sizin kulağınıza bir şeyler söyleyebilir. Bunların geçerli olmadığını tarihte gördünüz. Bu konuda akıllı olun. Bu kadar aleni ikiyüzlülük, riyakârlık olmaz” dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise şunları kaydetti: “Yunanistan başkalarının maşası oluyor. Sürekli bizi tahrik etmeye çalışıyor. Biz de kendilerine hatırlatıyoruz. Geçmişte de aynısını yaptınız, faturası ağır oldu. Bunu en iyi Yunanistan’ın bilmesi lazım. Türkiye’nin dostluğu kadim, düşmanlığı ise vahimdir.”

Miçotakis gazı aldı tehdit etti

Elysee Sarayı’nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye’ye tehditler savurdu. Her fırsatta Türkiye’ye yönelik kışkırtıcı söylemlerde bulunan Macron’dan peş peşe iki provokatif hamle daha geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Macron, “Provokasyonlar tekrarlanmış ve Yunanistan’ın egemenliğini sorgulayan kabul edilemez açıklamalarda bulunulmuşken, daha önce Dışişleri Bakanımıza bunu söyleme fırsatım olduğu gibi, burada net ve kararlı şekilde tam desteğimizi söylemek istiyorum” dedi. Stratejik ortaklığın uzun yol katederek bu hale geldiğini belirten Macron, Doğu Akdeniz’de de Yunanistan’a karşı kargaşaya da izin vermeyeklerini söyledi. Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ı tehdit ettiğini öne süren Miçotakis ise şöyle konuştu: “Adalarımıza gece geleceklerini söyleyenleri, gün ışığında bekliyoruz. Haklı ve güçlünün kimin olduğunun net olarak görüleceği zamanda.”

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