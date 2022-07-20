Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: ABD oyuna gelmemeli

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kabine sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akar, Yunanistan’ın, Türkiye’ye F-16 satılmamasına yönelik faaliyetleri ile ABD Temsilciler Meclisi’nin Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı’na “Türkiye’ye F-16 satışını şarta bağlayan” eklemeyi kabul etmesine ilişkin soruya tedarikle ilgili sürecin sürdüğünü ve bunu yakından takip ettikleri cevabını verdi. Akar, Yunanistan’ın konuyu uluslararası ilişkiler normlarında izah edilemeyecek boyutlara getirdiğini söyleyerek, “Yunanistan, Türkiye ve ABD askeri heyetleri arasında F-16 tedariki ve modernizasyonuna yönelik varılan mutabakata, çeşitli girişimlerle ellerinden geldiğince etki etmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

DEZENFORMASYONLA KARIŞTIRIYORLAR

Akar, Türkiye’nin bu konudaki taleplerinin hem Türkiye-ABD hem de NATO ilişkilerine uygun olduğunu belirtti. Akar, “ABD yetkilileri görüşmelerde Türkiye’nin önemli bir müttefik olduğunu, NATO yetkilileri de Türkiye’nin önemi ile birlikte teröristle, göçle mücadelesindeki başarısını ifade ediyorlar. Hal böyle iken bu durumu nasıl izah edeceksiniz? Bir milletvekili, bir grup çıkmış orada birtakım manipülasyonlar, dezenformasyonlarla ortalığı karıştırıyor. ABD’nin bu oyuna gelmemesini bekliyoruz” diye konuştu.

ŞART OLMAMASI GEREKİR

NATO’nun güçlü olması için üyelerinin güçlü olması gerektiğini belirten Akar, “Askeri yetkililer bunun farkında, çalışmalarımızı biliyorlar, biz de görüşlerimizi tüm görüşmelerimizde açıklıkla dile getiriyoruz. Türkiye güçlü bir devlet. ‘Ben sana bunu veririm ama şunu yapmayacaksın’ gibi şartlı bir şeyin olmaması gerekir. Askeri heyetler arası görüşmelerde mantıklı parametrelerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Süreç devam ediyor. Askeri, siyasi, diplomatik anlamda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Temennimiz aklıselimin hakim olması, makul, mantıklı çözümlerin ortaya çıkmasıdır” şeklinde konuştu.

REKLAM

DÜNYA ABD'den skandal Türkiye kararı: Temsilciler Meclisi F-16 satışını kısıtlayan yasa tasarısını onayladı