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POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Biz Türkiye olarak Kırım’ın ilhakını tanımadık, tanımayacağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Kiev’de Ukrayna Savunma Bakanlığını ziyaret etti. İkili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık eden iki mevkidaş, ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Akar, açıklamasında, "Biz Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve bu konuda barışçıl yöntemleri sonuna kadar destekledik, destekleyeceğiz. Barışçıl yöntemlerle, diplomatik yöntemlerle bu sorunun çözülmesi için ne yapılması gerekirse bunların yapılmasını, bunlara da bizim her türlü desteği sağlayacağımızı da burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bir kez daha ifade etmek istiyorum ki biz Türkiye olarak Kırım’ın ilhakını tanımadık, tanımayacağız" dedi.

Haber Merkezi AA
Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran tarafından karşılanan Bakan Akar için askeri tören düzenlendi.
Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran tarafından karşılanan Bakan Akar için askeri tören düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Kiev’de Ukrayna Savunma Bakanlığını ziyaret etti.

Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran tarafından karşılanan Bakan Akar için askeri tören düzenlendi. Bandonun iki ülke ulusal marşlarını çalmasıyla başlayan törende Akar, tören birliğini selamladı. Resmigeçit ile sona eren törenin ardından Bakan Akar ve Taran, Şehitler Anıtı'na çiçek bıraktı.

İkili görüşmelerin ardından heyetlerarası görüşmelere başkanlık eden Akar ve Taran, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Sözlerine "Değerli dostum" diye hitap ettiği Ukrayna Savunma Bakanı Taran'a gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek başlayan Akar, samimi ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

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Görüşmede stratejik ortaklığı olan, Karadeniz'de komşu Türkiye ve Ukrayna arasındaki ikili ilişkilerle birlikte bölgesel konuları da ayrıntılı şekilde ele aldıklarını ifade eden Akar, koronavirüs salgını dolayısıyla hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşlarından dolayı da Ukraynalı mevkidaşına başsağlığı dileklerini iletti.

Diğer konularda olduğu gibi koronavirüs salgını ile mücadelede de dayanışmalarının devam edeceğini, Türkiye olarak ellerinden geldikçe yardımcı olduklarını ve olmaya devam edeceklerini vurgulayan Akar, şunları söyledi:

  • "Türkiye ve Ukrayna arasında köklü ilişkiler, tarihi bağlar, ortak değerlerimiz var. Bunların ışığı altında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu temelde ikili ilişkilerimiz her alanda gelişirken özellikle savunma ve güvenlik konusunda çok önemli adımların atıldığını söylemek istiyorum. Ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesi sadece ülkelerimizin yararına değil, tüm bölge için önemli, yararlı sonuçlar doğuracağını da belirtmek istiyorum."

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"Her türlü desteği sağlayacağız"

Görüşmelerinde birçok konuda ortak ve benzer görüşleri paylaştıklarını müşahede ettiklerini bildiren Akar, şöyle konuştu:

  • "Ülkelerimizin hak ve menfaatlerinin korunması, kollanması, güvenliğimiz, halkımızın refahına katkı sağlamak için ikili ilişkilerin çok önemli olduğunu, bunların geliştirilmesinin ve birlikte çalışmamızın ülkelerimiz için çok yararlı olacağına ve bunun da iki ülkeye çok yararlar sağlayacağının altını bir kez daha çizmek istiyorum. Birçok kez, en üst düzeyde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan dahil, birçok düzeyde tekrarlandığı gibi bir kez daha söylemek istiyorum, biz Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bu konuda barışçıl yöntemleri sonuna kadar destekledik, destekleyeceğiz. Barışçıl yöntemlerle, diplomatik yöntemlerle bu sorunun çözülmesi için ne yapılması gerekirse bunların yapılmasını, bunlara da bizim her türlü desteği sağlayacağımızı da burada bir kez daha ifade etmek istiyorum.
  • Diğer taraftan bir kez daha ifade etmek istiyorum ki biz Türkiye olarak Kırım'ın ilhakını tanımadık, tanımayacağız. AGİT Özel Gözlem Misyonu'nun burada çeşitli faaliyetler yaptığını bu çalışmaların bütün sorunların tamamını çözmek gibi bir sonuca gidemese dahi gerginliği azaltması bakımından önemli roller oynadığını dolayısıyla bu faaliyetleri de desteklediğimizi bilmenizi istiyorum."

Türkiye'nin başından beri Ukrayna'nın Avrupa Atlantik kurum ve kuruluşlarıyla entegrasyonu konusundaki tüm girişimlerini desteklediğini bildiren Akar, "Ukrayna'nın son olarak NATO’daki geliştirilmiş fırsatlar ortaklığına katılımını da büyük bir memnuniyetle takip ettik bundan dolayı da değerli dostumu kutluyorum. Karadeniz'deki istikrarın, güvenliğin kıyıdaş ülkeler tarafından sağlanmasının uygun olacağını, onlar tarafından sağlanması gerektiğini, gereksiz gerilimlerden kaçınılması gerektiğini de bir kez daha önemle vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Değerli arkadaşım Hulusi Akar…"

Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran da "Değerli arkadaşım" diye hitap ettiği Akar’ı Kiev’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunmasına yönelik tüm adımlarımıza ve gayretlerimize gösterdikleri desteklerden dolayı dostumuz Türkiye'ye teşekkür ediyorum" diyen Taran, söz konusu desteğin siyasi, ekonomi ve güvenlik alanlarında da devam ettiğini belirtti.

Akar'ın ziyaretini Türkiye ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin stratejik mahiyetini göstermesi açısından da önemli olarak nitelendiren Taran, "Biz de Karadeniz ve Azak Denizi havzalarında barış ve istikrarın kurulması için kararlı adımları atmaya hazırız" dedi.

Önemli ve yoğun bir görüşme gerçekleştirdiklerini, iki ülkenin ortak ilgi odağındaki konuları ele aldıklarını bildiren Taran, şunları kaydetti:

  • "Karadeniz ve Azak havzasındaki güvenlik durumu, bu durumu gelişme ve geliştirme perspektifleri ve ayrıca ortaya çıkan sınamalara müdahale yöntemleri ve yolları ayrıca savunma alanındaki reformun uygulanması konularını ele aldık. Görüşmede iki taraflı savunma iş birliğimizin öncelikleri ele alındı. Bu konular arasında savunma sanayi ve savunma sanayi şirketlerinin iş birliği kilit konumda bulunuyor. Ekonomimizin gelişmesi için büyük önem arz ediyor bu iş birliği. Ayrıca Avrupa Atlantik bütünleşme konuları görüşüldü. Ele aldığımız konular, aldığımız kararlar ülkelerimizin savunmasının pekiştirilmesini sağlayacak. Bunun sayesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin harekat imkanları, kapasitesi artacaktır, genel anlamda Karadeniz ve Azak Denizi havzasında barışın temelini oluşturacaktır."

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Biz Türkiye olarak Kırım’ın ilhakını tanımadık, tanımayacağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Kiev’de Ukrayna Savunma Bakanlığını ziyaret etti. İkili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık eden iki mevkidaş, ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Akar, açıklamasında, "Biz Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve bu konuda barışçıl yöntemleri sonuna kadar destekledik, destekleyeceğiz. Barışçıl yöntemlerle, diplomatik yöntemlerle bu sorunun çözülmesi için ne yapılması gerekirse bunların yapılmasını, bunlara da bizim her türlü desteği sağlayacağımızı da burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bir kez daha ifade etmek istiyorum ki biz Türkiye olarak Kırım’ın ilhakını tanımadık, tanımayacağız" dedi.

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