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ANKARA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rus mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Akar-Şoygu görüşmesinde, ateşkesin kalıcı hale gelmesi, mutabakatlardan doğan sorumlulukların yerine getirilmesi, bölgede barış ve istikrarın hakim olması için gayretlerin sürdürülmesi kararlılığı vurgulandı.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu telefon görüşmesinde Akar ile Şoygu, İdlib'deki ateşkesin kalıcı olması ve bu suretle akan kanın durdurularak yüzde 81'i kadın ve çocuk olan, yerlerinden yurtlarından edilen 1 milyonun üzerinde masum insanın dönüşleri için ortamın sağlanmasına yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

  • Görüşmede ayrıca ateşkesin kalıcı hale gelmesi, mutabakatlardan doğan sorumlulukların yerine getirilmesi ve bu amaçla bölgede barış ve istikrarın hakim olması için gayretlerin sürdürülmesi yönündeki kararlılık vurgulandı.

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