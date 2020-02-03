Gündem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TSKnin komuta kademesiyle Suriye sınırına gitti
POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TSK’nin komuta kademesiyle Suriye sınırına gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TSK’nin komuta kademesiyle Suriye sınırına gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından, TSK’nin komuta kademesiyle Suriye sınırına gitti.

Haber Merkezi AA
Akar, beraberinde komutanlar Suriye sınırına hareket etti.
Akar, beraberinde komutanlar Suriye sınırına hareket etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından, TSK'nin komuta kademesiyle Suriye sınırına gitti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’ya yaptığı ziyaret kapsamındaki heyette yer alan Akar, İdlib'deki saldırının ardından heyetten ayrılarak Ankara'ya döndü.

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Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından Suriye sınırına hareket etti.

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