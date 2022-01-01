Gündem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akardan sınır hattı ziyareti
POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan sınır hattı ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınır hattı ve sınırın ötesinde görev yapan birliklerin komutanlarıyla gerçekleştirdiği video konferans toplantısında 2021’deki faaliyetlerin değerlendirmesini yaptı, Mehmetçiğin yeni yılını kutladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akardan sınır hattı ziyareti - Son dakika haberleri
Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınır hattı ve sınırın ötesinde görev yapan birliklerin komutanları ile gerçekleştirdiği video konferans toplantısında 2021’deki faaliyetlerin değerlendirmesini yaptı, Mehmetçiğin yeni yılını kutladı.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi Komutanlığı’na geldi. Sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanları ile video konferans toplantısında ile görüşen Akar, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı. Birlik komutanları ile yılın değerlendirmesini de yapan Akar, talimatlar verdi.

Milli Savunma Bakanı Akar: Bu yıl 2 bin 779 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Milli Savunma Bakanı Akar: Bu yıl 2 bin 779 terörist etkisiz hale getirildi

Yıl boyunca başarılı bir şekilde görevini yerine getiren tüm personeli tebrik eden Akar, “Türkiye’nin hak, alaka menfaatleri ile itibarını korumakla ilgili görevleri büyük bir başarıyla yerine getirdiniz. Tüm personelimizi yürekten kutluyorum” diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Cumhuriyet tarihinin en yoğun döneminden geçtiğini vurgulayan Bakan Akar, “Çok büyük başarılar elde ettiniz, önümüzde daha da büyük işler var. Artan bir şiddet ve tempoda aynı azim ve kararlılıkla 2022’de de mücadelemizi sürdürecek ve başaracağız. Bugüne kadar yaptıklarınız neler yapabileceklerinizin teminatıdır” dedi.

Bakan Akar sözlerinin sonunda beraberindeki TSK komuta kademesi ile tüm personelin yeni yılını kutladı.

İyi ki vardın Eren ve Ferhat

İyi ki vardın Eren ve Ferhat

Kahramanlık hikayesi sinemalardaki yerini aldı.
Bir katliam yılı daha bitti

Bir katliam yılı daha bitti

​Suriye'de 299 çocuk yeni yılı göremedi.
Aksarayda feci kaza

Aksaray'da feci kaza

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 kişi hayatını kaybetti.
Siyasi eşkıya

Siyasi eşkıya

'​Senin ipin kimlerin elinde.'
CHP'li başkanın <br>torbacı çocukları

CHP'li başkanın
torbacı çocukları

​Parti aracıyla uyuşturucu ticareti.
Çocuklar kiliseye emanet

Çocuklar kiliseye emanet

​Avrupa da Orta Çağ'da kalmış.
Vatandaşa 'altın' sertifika

Vatandaşa 'altın' sertifika

​Kuyumcular sisteme dahil edilecek.
İsrail köstebekleri camilere sızdı

İsrail köstebekleri camilere sızdı

​Amerikalı Müslümanlar diken üstünde.
Dosyaların yüzde <br>95'i sonuçlandı

Dosyaların yüzde
95'i sonuçlandı

​OHAL Komisyonu'nda son 6 bin dosya.
İntikamı alındı

İntikamı alındı

​Şehit DSİ personeli toprağa verildi.

​BOTAŞ yeni fiyat tarifesini duyurdu.

​Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yeni fiyat tarifesini duyurdu.

​Türkiye'nin 31 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.