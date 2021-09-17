Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: Bir asker şehit

Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinden acı haber geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, EYP patlaması sonucu ağır yaralanan 1 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

HASTANEDE ŞEHİT DÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde, 17 Eylül 2021 tarihinde, P. Uzm. Çvş. Ümit Solak EYP patlaması sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

MUŞ’TAKİ AİLESİNE ACI HABER ULAŞTI

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak’ın Muş’taki baba evine acı haber ulaştı. Şehidin, Yeşilce Mahallesi 718’inci sokakta bulunan evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı. Vatandaşlar, şehit askerin evinin önünde toplandı.

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Şehit askerin cenazesinin yarın sabah saatlerinde Muş’a getirileceği ve Lale Camii'nde öğle namazına müteakiben düzenlenecek cenaze töreni sonrası şehir mezarlığındaki şehitlikte toprağa verileceği öğrenildi.

Sedef- Bedri Solak çiftinin 5 çocuğundan 4’üncüsü olan şehit Ümit Solak’ın bir yıl önce nişanlandığı öğrenildi.