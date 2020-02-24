Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor: 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li teröristin daha Şırnak'ın Silopi ilçesi ve Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hudut karakollarına teslim olduğunu açıkladı.
Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG’li terörist daha Şırnak/Silopi ve Mardin/Nusaybin’deki hudut karakollarımıza teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/F0IuIoSqlw
Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG’li terörist daha Şırnak/Silopi ve Mardin/Nusaybin’deki hudut karakollarımıza teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/F0IuIoSqlw— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 24, 2020