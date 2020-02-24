Gündem Terör örgütü PKKda çözülme devam ediyor 2 PKKlı terörist daha teslim oldu
ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor: 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha, Silopi ve Nusaybin'deki hudut karakollarına teslim oldu.

Haber Merkezi AA
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Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li teröristin daha Şırnak'ın Silopi ilçesi ve Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hudut karakollarına teslim olduğunu açıkladı.

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