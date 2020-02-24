Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor: 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha, Silopi ve Nusaybin'deki hudut karakollarına teslim oldu.

Haber Merkezi 24 Şubat 2020, 11:20 Son Güncelleme: 24 Şubat 2020, 11:39 AA