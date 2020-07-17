Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist yakalandı

Teknoloji

Honor Magicwatch 2 100 egzersiz modu ile spor deneyimini zenginleştiriyor

HONOR MagicWatch 2, son güncellemeyle sayısı 100’e çıkan yeni egzersiz modlarıyla kullanıcılarına çok daha geniş bir skalada aktivitelerini takip edip, spordan en yüksek verim almasını sağlıyor