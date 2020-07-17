Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist gözaltına alındı" denildi.
Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.#MSB #TSK pic.twitter.com/lJGTo4zxgy
Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.#MSB #TSK pic.twitter.com/lJGTo4zxgy— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 17, 2020