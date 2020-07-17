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Gündem Milli Savunma Bakanlığı açıkladı Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist yakalandı
ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG’li teröristin gözaltına alındığını duyurdu.

Haber Merkezi İHA
Güvenlik güçlerimiz, başarılı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.
Güvenlik güçlerimiz, başarılı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist gözaltına alındı" denildi.

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